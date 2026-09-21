Инициативният комитет на Илияна Йотова подаде документи в ЦИК
Инициативният комитет регистрира кандидатурите ни с г-жа Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на България, каза Кирил Вълчев
Инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев подаде документи за регистрация в ЦИК.
Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев сподели пред медии, че Йотова не е в ЦИК, тъй като е заминала за участие в 81-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН.
"Току-що Инициативният комитет регистрира кандидатурите ни с г-жа Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на България", каза Вълчев.
"Понеже утре е денят на независимостта искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в Манифест на независимостта, че българският народ и държаният му глава не може (да действат другояче), освен да имат еднакви мисли и едно желание", посочи Вълчев.
Той уточни, че с президента Йотова ще се водят от три неща, които са записани в манифеста за Независимостта на България.
„Първо, че българският народ е винаги миролюбив; второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи; и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък“, отбеляза Кирил Вълчев.
Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.