Йотова и Гюров внасят документите си в ЦИК в един и същи час

Президентските избори остават във фокуса и тази седмица, а срокът за регистрация на кандидатите за държавен глава и вицепрезидент изтича на 22 септември. ЦИК приема документи до 17:00 часа в последния ден.

Днес инициативните комитети, издигнали Илияна Йотова и Андрей Гюров, ще внесат документите за регистрация на кандидатпрезидентските си двойки. И двата екипа са избрали един и същи час – 11:00 часа. Андрей Гюров се явява на вота заедно с Георги Кандев, а Илияна Йотова – с Кирил Вълчев.

Все още се очаква и кандидатпрезидентската двойка на „Възраждане“. От партията обявиха, че ще представят кандидатите си на 22 септември – в последния ден за регистрация.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.