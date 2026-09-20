Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мъж на 34 години е ранен и спешно транспортиран в болница след катастрофа на главния път Стара Загора - Казанлък, в участъка след разклона за село Ягода. Инцидентът е станал около 17:55 ч., съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначални данни сблъсъкът е възникнал между мотоциклет, управляван от 34-годишния пострадал, и лек автомобил, зад чийто волан е бил 28-годишен мъж. Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни. Пострадалият мотоциклетист е настанен в старозагорска болница, където му се оказва необходимата медицинска помощ.

На мястото веднага е пристигнал полицейски патрул от Районното управление в Казанлък. До приключване на огледа трафикът в района временно се осъществява само в една лента, след което движението ще бъде напълно възстановено. По случая вече е образувано досъдебно производство.