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Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026
АП/БТА

Румънците ще срещнат олимпийския шампион Франция в София, а Финландия чака победителя от Италия - Дания

Румъния, Франция и Финландия се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже.

В София Румъния победи Украйна с 3:0 (25:22, 25:21, 30:28) и си осигури нов сблъсък с Франция. Олимпийският шампион също не загуби гейм и отстрани Португалия с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

Двата отбора вече се срещнаха в предварителната група D, когато Румъния направи впечатляващ обрат от 0:2 и спечели с 3:2.

Най-резултатен за румънците срещу Украйна беше Александру Раца с 16 точки, а Кристиан-Даниел Кицигой добави 11. За Украйна Олех Плотницкий завърши с 15.

При победата на Франция Матис Ено и Тревор Клевено реализираха по 12 точки. За Португалия капитанът Алешандре Ферейра и Лоуренсо Гарсия Мартинс приключиха с по 13.

В Торино Финландия стигна до драматичен успех с 3:2 срещу Гърция. Гърците на два пъти повеждаха в резултата, но финландците взеха тайбрека с 15:13 и продължиха напред.

Лука Мартила и Ноа Мартила записаха по 21 точки за победителите, докато Ангелос Марку беше най-резултатен за Гърция с 20.

На четвъртфинал Финландия ще срещне победителя от двубоя Италия - Дания, а Румъния и Франция ще играят на 22 септември в "Арена София" в София.

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