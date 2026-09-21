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CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом
АР/БТА

Трите медии са внесли иск във федералния съд във Вашингтон

CNN, MS NOW и Politico са завели дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп заради забраната журналистите на трите медии да получават достъп до Белия дом.

Трите медии са внесли иск във федералния съд във Вашингтон, с който настояват достъпът на техните журналисти да бъде възстановен.

Те твърдят, че решението на администрацията нарушава правата им по Първата поправка на Конституцията на САЩ, както и гаранциите за справедлив процес.

Медиите заявяват, че са били лишени от акредитации без предварително предупреждение и без съдебна процедура. Според тях причината за мярката е недоволството на президента от начина, по който трите организации отразяват неговата администрация.

Тръмп заяви, че Белият дом не атакува свободата на медиите, а се противопоставя на това, което той определя като „фалшиви новини“. В публикация в социалните мрежи президентът посочи, че трите медии разпространяват негативни материали за него и ги обвини, че представляват заплаха за националната сигурност. Той също така допусна, че списъкът на забранените медии може да бъде разширен.

След обявяването на мярката пропуските на журналистите от CNN, MS NOW и Politico са били деактивирани. Репортери на трите медии са получили отказ да влязат в комплекса на Белия дом, а преспропуските им са били иззети от Сикрет сървис.

CNN и MS NOW са били лишени и от достъп до телевизионното си оборудване и определените места за камери на територията на Белия дом. CNN е трябвало да участва и в ротацията на медиите, които осигуряват общо телевизионно отразяване на президентските събития, включително при пътуванията на държавния глава.

Случаят предизвика правен спор около обхвата на Първата поправка и правото на администрацията да ограничава достъпа на отделни медии до Белия дом. В съдебната практика във Вашингтон вече има дела, свързани с отнемане на журналистически акредитации.

През 2018 г. CNN заведе дело, след като на тогавашния ѝ кореспондент в Белия дом Джим Акоста беше отнет преспропускът. Съдът разпореди той да бъде възстановен. По време на втория мандат на Тръмп Associated Press също води съдебни спорове с администрацията заради ограничения върху достъпа на нейните журналисти до събития с президента.

Адвокатът Тед Бутрус, който представлява CNN, MS NOW и Politico по настоящото дело и е представлявал CNN и при спора около Акоста, заяви, че забраната представлява нарушение на Първата поправка и на принципите на справедливия процес.

Трите медии подчертават, че ще продължат да отразяват работата на администрацията на Тръмп независимо от ограниченията за физически достъп до Белия дом.

Източник: CNN

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