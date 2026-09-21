Тръмп и Макрон се срещат в Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне днес с френския си колега Еманюел Макрон в Ню Йорк. Двамата лидери са в града за сесията на Общото събрание на ООН.

Двустранната среща е насрочена за 17:35 часа местно време, става ясно от графика на американския президент.

Разговорът между Тръмп и Макрон е част от поредица дипломатически срещи на американския държавен глава покрай Общото събрание на ООН. Тази седмица в Ню Йорк се събират над 130 държавни и правителствени ръководители.