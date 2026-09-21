Новини
Търси
Подкаст
Свят

Тръмп и Макрон се срещат в Ню Йорк

Тръмп и Макрон се срещат в Ню Йорк

Тази седмица в Ню Йорк се събират над 130 държавни и правителствени ръководители

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне днес с френския си колега Еманюел Макрон в Ню Йорк. Двамата лидери са в града за сесията на Общото събрание на ООН.

Двустранната среща е насрочена за 17:35 часа местно време, става ясно от графика на американския президент.

Разговорът между Тръмп и Макрон е част от поредица дипломатически срещи на американския държавен глава покрай Общото събрание на ООН. Тази седмица в Ню Йорк се събират над 130 държавни и правителствени ръководители.

Още по темата

Тръмп заяви, че хутите са обещали да не обстрелват американски обекти и сили

Тръмп заяви, че хутите са обещали да не обстрелват американски обекти и сили

Защо Тръмп вади червения килим за Си Дзинпин?

Защо Тръмп вади червения килим за Си Дзинпин?

Снимки на Макрон с джет възмутиха французите

Снимки на Макрон с джет възмутиха французите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

Двама загинали при пожари в пловдивски села

Двама загинали при пожари в пловдивски села

Турция предлага план за прекратяване на атаките в Черно море

Турция предлага план за прекратяване на атаките в Черно море

Водещи

Бортолето за Алонсо: Не се преструва, точно такъв е и извън камерите

Бортолето за Алонсо: Не се преструва, точно такъв е и извън камерите

  • Преди 3 минути
БАБХ откри ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

БАБХ откри ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

  • Преди 14 минути
Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 22 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 31 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 37 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 52 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 53 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 1 час
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 1 час
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 1 час
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час