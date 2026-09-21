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Край на лятото: Дъждовно и студено от днес

Край на лятото: Дъждовно и студено от днес

Температурите падат драстично

Лятното време отстъпва място на по-хладни дни. През следващите дни студен атмосферен фронт ще премине през страната и ще понижи температурите до типични за началото на есента стойности. Астрономическата есен настъпва на 23 септември.

Седмицата ще започне с усилване на северозападния вятър. В понеделник най-силни пориви се очакват в Дунавската равнина, където на места скоростта им ще надхвърля 60 км/ч.

Слаби и локални валежи са възможни в планинските райони и на отделни места в страната. Във вторник и сряда вятърът ще отслабне, но времето ще остане динамично. Краткотрайни дъждове се очакват предимно в Северна и Западна България, а по най-високите планински части са възможни и снеговалежи.

Температурите падат до 18–23 градуса

Преди нахлуването на по-студения въздух дневните температури ще достигат между 25 и 30–32 градуса. След преминаването на атмосферния фронт обаче се очаква понижение с около 5–6 градуса.

Най-осезаемо захлаждането ще бъде в сутрешните часове. Около сряда и четвъртък в котловините на Западна България температурите могат да паднат до 4–5 градуса. През деня максималните стойности в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса.

Към края на седмицата облачността постепенно ще намалява и ще има повече слънчеви часове. В източната половина на страната са възможни временни увеличения на облачността и изолирани слаби валежи.

Повече слънце в края на септември

Последните дни на септември и началото на октомври се очертават предимно слънчеви и сравнително топли за сезона. Температурите постепенно ще се стабилизират, като дневните стойности най-често ще бъдат между 22 и 27 градуса.

По-съществена промяна на времето и по-голяма вероятност за валежи се очертават около 4–5 октомври, показват ранните прогнози.

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