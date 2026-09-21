Последен ден за гласуване за дизайна на новите евробанкноти

Днес изтича срокът, в който гражданите на еврозоната могат да дадат мнението си за облика на следващото поколение евробанкноти. Общественото допитване е част от процедурата за избор на дизайна на третата серия банкноти на единната европейска валута.

Нов облик ще получат различните номинали, включително една от най-разпространените купюри – тази от 50 евро.

Предложенията за бъдещия дизайн са обединени около две основни теми – „Европейска култура“ и „Реки и птици“.

Първата концепция поставя акцент върху европейското културно наследство и личности, допринесли за изграждането на общата културна идентичност на континента.

При „Реки и птици“ във фокуса е природното богатство на Европа. Концепцията е свързана с идеите за свобода и многообразие, както и със значението на опазването на околната среда.

Общественото допитване приключва днес. След обработването на резултатите процедурата ще продължи със следващите етапи по определяне на окончателния дизайн на новото поколение евробанкноти.