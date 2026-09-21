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За 24 часа: Дунав при Русе се е повишил със 7 см

За 24 часа: Дунав при Русе се е повишил със 7 см

Автоматичната хидрометрична станция в Русе отчита воден стоеж от минус 118 сантиметра, а температурата на водата е 23,1 градуса.

Нивото на река Дунав при Русе се е повишило със 7 сантиметра през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ към 21 септември.

Автоматичната хидрометрична станция в Русе отчита воден стоеж от минус 118 сантиметра, а температурата на водата е 23,1 градуса.

В участъка продължават да се отчитат и намалени габарити на фарватера. Последните измервания показват минимална изчислена дълбочина между 22,5 и 34,5 дециметра в отделните части на участъка.

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