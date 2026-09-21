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Интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за камиони

Интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за камиони
Pixabay

Нормален е трафикът на останалите гранични пунктове и преходи

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужваща граничните преходи Оряхово – Бекет и  Свищов – Зимнич временно се преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав. 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония, както и на тези със Сърбия. 

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