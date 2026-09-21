Чавдар Стефанов: За Путин беше важно да покаже, че Русия стои зад него

За Владимир Путин парламентарните избори в Русия са били начин да демонстрира пред света подкрепа за управлението си. Това коментира журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов в ефира на Нова.

Управляващата „Единна Русия“ води убедително при преброяването на гласовете. По предварителни данни партията получава около 57% от вота, а избирателната активност е близо 57%. Резултатите все още не са окончателни.

Според Стефанов резултатът не е изненада и за Кремъл основната цел е била да покаже както висока активност, така и силна подкрепа за управляващата партия.

„Що се отнася до резултатите от така наречените избори, те бяха с отговор „да“ или „да“. Знаехме, че „Единна Русия“ ще има конституционно мнозинство и натам отиват нещата“, коментира журналистът.

Като един от по-интересните моменти при преброяването той посочи представянето на „Справедлива Русия“ на Сергей Миронов. По предварителните резултати партията преминава 5-процентната бариера за представителство в Държавната дума.

Стефанов коментира и представянето на представители на либералната партия „Яблоко“ на местно ниво. Самата партия беше отстранена от националната надпревара с решение на руския Върховен съд преди вота.

Войната и руското общество

По време на разговора беше обсъдено и отражението на войната в Украйна върху всекидневието на руснаците.

Според Стефанов битовите и икономическите проблеми в страната трябва да се разглеждат в контекста на политиката на Кремъл и засилената милитаризация на държавата. Той допусна и възможност за развитие на дипломатическите усилия около войната, като посочи предстоящи международни срещи.

Вотът е първият за Държавната дума след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Предизборната среда беше белязана от ограничения срещу антивоенни кандидати и опозиционни фигури, а руските власти заявиха, че по време на гласуването не са установени нарушения, способни да повлияят съществено на изборния процес.