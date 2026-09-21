Вучич отново покани водача на „Студентската листа“ на телевизионен дебат

Сръбският президент и водач на листата „Александър Вучич – Единна Сърбия“ Александър Вучич отправи нова покана за телевизионен дебат към водача на „Студентската листа“ Илия Сърданович. Той заяви, че е готов разговорът да се проведе „където пожелае“ опонентът му, включително по телевизиите N1 или Nova S, които често са критични към сръбските власти.

Вучич отправи поканата по време на живо включване в TikTok след откриването на нов участък от обходния път край Крагуевац.

„Може да бъдат двама, трима или четирима срещу един, само за да стане ясно кой е казвал истината и кой е заблуждавал обществото през цялото това време“, заяви сръбският президент.

Поканата идва на фона на предишни негови изявления, че не възнамерява да гостува в N1 или Nova S. Вучич вече отправи предложение за телевизионен сблъсък със Сърданович по-рано през месеца. Водачът на студентската листа даде да се разбере, че не възнамерява да участва, като заяви, че движението ще разговаря с хора, които според него „имат какво да кажат“.

Сърданович води листата на студентското движение

Илия Сърданович е кардиолог и преподавател в Медицинския факултет в Нови Сад. Той оглавява листата „Студентска листа – Студентите печелят“ за предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври.

Студентското протестно движение набра сила след трагедията в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., когато при срутването на бетонната козирка на ремонтираната железопътна гара загинаха 16 души. Първоначалните протести настояваха за установяване на отговорност за трагедията, а впоследствие прераснаха в по-широки антикорупционни демонстрации срещу управлението на Вучич.

Вучич обяви, че ще се оттегли от президентския пост на 27 септември и ще участва в предизборната кампания преди парламентарния вот.