Скъпите горива свиват потреблението в Нидерландия

Високите цени на горивата вече се отразяват на потреблението в Нидерландия. Шофьорите зареждат по-малко бензин, а приходите в държавния бюджет от акцизи се очаква да бъдат с близо 400 млн. евро под първоначалните прогнози, съобщава RTL Nieuws, позовавайки се на бюджетни документи.

Правителството очаква приходите от акцизи върху леките нефтени продукти, основно бензина, да достигнат около 4,5 млрд. евро през тази година. Само преди шест месеца прогнозата беше за 4,9 млрд. евро.

Разликата е показателна и по друга причина. Първоначално не се предвиждаше увеличение на акциза върху бензина през тази година, но впоследствие ставката беше повишена с повече от 5 евроцента на литър. Въпреки по-високия налог очакваните приходи намаляват.

Според нидерландското финансово министерство причината е спадът в количеството зареждано гориво заради високите цени.

„Въпреки че акцизите върху горивата в крайна сметка бяха определени на по-високо ниво от предвиденото в бюджета за 2026 г., увеличението се компенсира от по-малкия обем заредено гориво вследствие на високите цени“, посочват от ведомството.

Потреблението на бензин пада с над 6%

Данните на Централното статистическо бюро потвърждават тенденцията. През първото тримесечие количеството зареден бензин е намаляло с 4,1% спрямо година по-рано. През второто тримесечие, когато цените се задържат високи, спадът достига 6,6% на годишна база.

Все още обаче не е ясно доколко тези данни означават, че нидерландците използват автомобилите си по-рядко. Възможно е част от потреблението просто да се е преместило извън страната.

За живеещите в пограничните райони зареждането в съседна държава може да бъде по-изгодно. Властите проучват до каква степен т.нар. горивен туризъм допринася за отчетения спад в продажбите.