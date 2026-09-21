В Дания сигурни за независимостта на Гренландия след новата сделка с Тръмп

Дания увери, че суверенитетът ѝ над Гренландия няма да бъде поставен под въпрос от подготвяното споразумение с администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Договореността предвижда значително разширяване на военното присъствие на САЩ на стратегически важния арктически остров.

Съединените щати, Дания и Гренландия обявиха в петък, че са постигнали принципно споразумение, което ще позволи на Вашингтон да увеличи военното си присъствие в самоуправляващата се датска територия. Една от основните цели е да не се допуска държави, определяни от САЩ като противници, да създават военни бази на острова.

Ключови подробности от договореността обаче все още не са публично оповестени. Не е ясно какъв ще бъде мащабът на допълнителното американско военно присъствие и дали Вашингтон ще получи официални правомощия по въпроси, свързани с външната политика и природните ресурси на Гренландия.

Очаква се споразумението да бъде подписано по време на Общото събрание на ООН. Копенхаген и Нуук изразиха надежда, че то ще сложи край на продължилата месеци несигурност около намеренията на Тръмп спрямо острова.

Американският президент заяви, че договореността ще даде на САЩ възможност „завинаги“ да предприемат необходимото за гарантиране на сигурността и отбраната на Гренландия и на самите Съединени щати.

Дания и Гренландия поставят „червени линии“

Датските и гренландските власти подчертаха, че бъдещото споразумение трябва да зачита както суверенитета на Кралство Дания, така и правото на гренландския народ на самоопределение.

„Периодът на несигурност, надяваме се, ще бъде заменен от обвързващо споразумение, което укрепва сигурността в Арктика и Северния Атлантик, а с това и общата ни сигурност в НАТО и Европа, като същевременно зачита червените линии на Кралството“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също подчерта, че предложената договореност признава „суверенитета и териториалната цялост на нашето Кралство и правото на гренландския народ на самоопределение“.

Тръмп: САЩ ще имат постоянен контрол върху сигурността

Тръмп представи бъдещото споразумение като значително по-широко. По думите му то ще даде на САЩ „постоянен контрол върху сигурността“ и други стратегически въпроси в Гренландия.

Американският президент заяви още, че няма да бъде позволено на противници на Вашингтон да разполагат военни бази или сили на острова, нито да извършват чувствителни инвестиции без изричното писмено одобрение на САЩ.

Според Микел Ведби Расмусен, професор по политически науки в Университета в Копенхаген, договореността вероятно няма да сложи край на стратегическия интерес на Тръмп към Гренландия и нейните ресурси. Той отбелязва, че евентуално прехвърляне на официални правомощия от Копенхаген към Вашингтон би породило сериозен дебат за бъдещите отношения на острова със САЩ.

От НАТО приветстваха постигнатата договореност с аргумента, че тя може да допринесе за сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика.

Сред част от жителите на Гренландия обаче остават резерви към по-тесните отношения с Вашингтон. Пред Reuters 71-годишната жителка на Нуук Мариане Хансен заяви, че Тръмп трябва да стои „далеч“ от острова и че гренландците не искат бъдещите поколения да се превърнат в американци.