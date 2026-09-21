Небето на 21 септември: Жълт код за силен вятър в 13 области, до 31 градуса преди захлаждането

Понеделник, 21 септември, ще бъде преходният ден между късното лято и предстоящото чувствително захлаждане. През страната преминава студен атмосферен фронт, който ще усили северозападния вятър. В Западна България температурите вече ще се понижават, докато на изток все още ще останат високи – максималните за страната ще бъдат между 26° и 31°.

Жълт код за силен вятър в 13 области

НИМХ е обявил жълт код за силен вятър за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен.

Предупреждението е за силен и поривист северозападен вятър. На места поривите могат да достигат около 70 км/ч.

За София-град няма обявен жълт код.

Повече вятър, но малко валежи

Минималните температури тази сутрин са предимно между 12° и 17°, в София – около 13°.

През деня ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но в по-голямата част от страната валежи не се очакват.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като в районите с предупреждение ще бъде силен и поривист.

Максималните температури ще са между 26° и 31°. По-хладно ще бъде в Западна България, докато в източните райони все още ще се задържат почти летни стойности.

София – ветровито и около 26 градуса

В столицата сутринта е около 13°.

През деня ще има слънчеви периоди и временни увеличения на облачността. Валежи не се очакват, а максималната температура ще бъде около 26°.

Вятърът ще се усили от северозапад. Жълтото предупреждение обхваща София-област, но не и София-град.

По Черноморието – до 29 градуса, слаб дъжд на север

По Черноморието сутринта ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд облачността временно ще се увеличи.

На отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 29°, температурата на морската вода – 23°–24°, а вълнението – 2–3 бала.

В планините – силен северозападен вятър

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността.

Около и след обяд на отделни места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи.

Ще духа умерен до силен северозападен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20°, а на 2000 метра – около 12°.

От вторник температурите падат рязко

В вторник, 22 септември, и сряда, 23 септември, времето ще стане осезаемо по-хладно и ветровито. Облачността ще бъде променлива, често значителна, а на места ще има валежи от дъжд.

Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните в повечето райони вече ще бъдат между 16° и 21°, а минималните – между 7° и 12°.

В четвъртък валежите ще отстъпят и ще преобладава слънчево време, но сутринта ще бъде студена. В отделни защитени от вятъра котловини температурите могат да паднат до 3°–5°. През деня ще започне постепенно затопляне.

В петък облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи остава малка.

21 септември ще бъде последният ден с температури до около 30 градуса в част от страната, но силният северозападен вятър вече ще даде началото на отчетлива промяна – от вторник идват по-хладно време, повече облаци и валежи.