Журналистът Димитър Стоянов: Установени са връзки между политици и компании, участващи в обществени поръчки за мантинели

Разследващият журналист Димитър Стоянов заяви пред НОВА, че са установени връзки между политици и компании, участващи в обществени поръчки за доставка на мантинели.

Журналистът в BIRD.BG Стоянов и председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев коментираха тази сутрин обществените поръчки за мантинели, цените, при които се възлагат, и връзките между фирми от сектора и политически лица.

По думите на Стоянов журналистите са проверили наличната публична информация в Търговския регистър, Агенцията за обществени поръчки и други бази данни.

Той твърди, че при проверките са установени връзки между политически лица и компании, които участват в обществени поръчки за доставка на мантинели. По думите му става въпрос за представители на различни политически партии.

Стоянов посочи като пример имена, които според него се появяват в публичните данни и разследванията на BIRD, като уточни, че информацията е публикувана и на страницата на медията.

Според него пазарът на мантинели в България е концентриран в ръцете на ограничен брой компании. Стоянов изтъкна, че стойността на различни обществени поръчки и последващи индексации достига стотици милиони и направи паралел с други случаи, свързани с инфраструктурни проекти, и с разследванията около строителството на автомагистрала „Хемус“.

Инженер Ясен Ишев постави акцент върху начина, по който са формулирани изискванията при обществените поръчки и върху използването на стоманени вместо стоманобетонови ограничителни системи. По думите му компаниите в сектора са се развили значително, изградили са собствени производствени мощности и са увеличили капацитета си. Той постави под въпрос и нивото на цените и качеството на изпълнението.

„Първо, цените са много завишени. Второ, качеството не може да се каже, че е на нужната висота“, заяви експертът.

Според Ишев нормативната рамка за ограничителните системи е съществена част от проблема. Той твърди, че изискванията са разработени основно около стоманените системи, докато за бетонните решения липсват аналогични подробни спецификации.

„Има цял проект за стоманени ограничителни системи - с подробности, с дебелини, с разстояния, с милиметри, с всичко. И на едно място само е писано, че може да има и стоманени, или бетонни“, обясни Ишев.