Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Журналистът Димитър Стоянов: Установени са връзки между политици и компании, участващи в обществени поръчки за мантинели

Журналистът Димитър Стоянов: Установени са връзки между политици и компании, участващи в обществени поръчки за мантинели
БТА

Става въпрос за представители на различни политически партии, посочи журналистът

Разследващият журналист Димитър Стоянов заяви пред НОВА, че са установени връзки между политици и компании, участващи в обществени поръчки за доставка на мантинели.

Журналистът в BIRD.BG Стоянов и председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев коментираха тази сутрин обществените поръчки за мантинели, цените, при които се възлагат, и връзките между фирми от сектора и политически лица.

По думите на Стоянов журналистите са проверили наличната публична информация в Търговския регистър, Агенцията за обществени поръчки и други бази данни.

Той твърди, че при проверките са установени връзки между политически лица и компании, които участват в обществени поръчки за доставка на мантинели. По думите му става въпрос за представители на различни политически партии.

Стоянов посочи като пример имена, които според него се появяват в публичните данни и разследванията на BIRD, като уточни, че информацията е публикувана и на страницата на медията.

Според него пазарът на мантинели в България е концентриран в ръцете на ограничен брой компании. Стоянов изтъкна, че стойността на различни обществени поръчки и последващи индексации достига стотици милиони и направи паралел с други случаи, свързани с инфраструктурни проекти, и с разследванията около строителството на автомагистрала „Хемус“.

Инженер Ясен Ишев постави акцент върху начина, по който са формулирани изискванията при обществените поръчки и върху използването на стоманени вместо стоманобетонови ограничителни системи. По думите му компаниите в сектора са се развили значително, изградили са собствени производствени мощности и са увеличили капацитета си. Той постави под въпрос и нивото на цените и качеството на изпълнението.

Първо, цените са много завишени. Второ, качеството не може да се каже, че е на нужната висота“, заяви експертът. 

Според Ишев нормативната рамка за ограничителните системи е съществена част от проблема. Той твърди, че изискванията са разработени основно около стоманените системи, докато за бетонните решения липсват аналогични подробни спецификации.

Има цял проект за стоманени ограничителни системи - с подробности, с дебелини, с разстояния, с милиметри, с всичко. И на едно място само е писано, че може да има и стоманени, или бетонни“, обясни Ишев.

Още по темата

Проверка показа кои компании са сред водещите изпълнители на поръчки за мантинели

Проверка показа кои компании са сред водещите изпълнители на поръчки за мантинели

Безлов за скандала с мантинелите: Проблемът е в заграбването на публичен ресурс

Безлов за скандала с мантинелите: Проблемът е в заграбването на публичен ресурс

Киселова за случая с мантинелите: Данните са сериозни, но връзките трябва да бъдат доказани

Киселова за случая с мантинелите: Данните са сериозни, но връзките трябва да бъдат доказани

Експерти: Мантинелите на „Цариградско шосе“ не могат да спрат автобус дори с 10 км/ч

Експерти: Мантинелите на „Цариградско шосе“ не могат да спрат автобус дори с 10 км/ч

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Автомобилните гиганти на Германия изригнаха срещу политиката на Мерц

Автомобилните гиганти на Германия изригнаха срещу политиката на Мерц

Тенчо Тенев: Полицията знае кой продава дрога, въпросът е да се "натисне копчето"

Тенчо Тенев: Полицията знае кой продава дрога, въпросът е да се "натисне копчето"

Надежда Нейнски: Има сигнали, че България обслужва чужди интереси в ЕС

Надежда Нейнски: Има сигнали, че България обслужва чужди интереси в ЕС

Чавдар Стефанов: За Путин беше важно да покаже, че Русия стои зад него

Чавдар Стефанов: За Путин беше важно да покаже, че Русия стои зад него

Защо Тръмп вади червения килим за Си Дзинпин?

Защо Тръмп вади червения килим за Си Дзинпин?

Водещи

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 5 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 14 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 20 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 35 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 35 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 49 минути
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 51 минути
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 54 минути
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час
Двама загинали при пожари в пловдивски села

Двама загинали при пожари в пловдивски села