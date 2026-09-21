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Протест на хората с ограничена подвижност пред Столична община

Протест на хората с ограничена подвижност пред Столична община
БТА

В мотивите си протестиращите отбелязват, че градският транспорт е неподходящо устроен

Организации, защитаващи правата на хората с ограничена подвижност, днес организират протест пред Столична община.

Демонстрантите ще се съберат на улица "Московска", за да изразят недоволството си срещу недостъпната за тях градска среда.

В мотивите си протестиращите посочват още, че градският транспорт е неподходящо устроен, има неработещи асансьори към метрото, системни проблеми със специализирания транспорт и липса на адаптирани таксита за хора в инвалидни колички. 

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