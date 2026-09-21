Новини
Търси
Подкаст
Общество

Димитър Маргаритов: „Справедливата цена“ трябва да е ориентир

Димитър Маргаритов: „Справедливата цена“ трябва да е ориентир
Pixabay

Контролът върху „Кошницата с грижа“ трябва да бъде постоянен, коментира Маргаритов

„Справедливата цена“ трябва да е ориентир, а не таван", заяви пред БНТ бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

По думите му предприетите от правителството мерки срещу необоснованото поскъпване са стъпка в правилната посока, но трябва да се внимава да не се стига до прекомерна държавна намеса в пазарните механизми.

Маргаритов посочи, че референтната стойност на дадена стока може да бъде полезна както за потребителите, така и за търговците.

Справедливата стойност е добра идея, защото когато имате една такава референтна граница, и двете страни в пазарния процес могат да се ориентират. Предложената методика за определяне на „справедливата стойност“ предвижда да се отчитат различни фактори при изчисляването на референтните цени", каза Маргаритов, като добави, че при разработването ѝ е използван и френски опит.

В публичния дебат се обсъжда и идеята за т.нар. „табло на срама“, което да показва търговци, чиито цени са значително над референтните стойности.

Според Маргаритов публичността може да има репутационен ефект върху търговците, но референтната цена не бива автоматично да се превръща в регулаторен праг.

Той предупреди, че ако превишаването на определена референтна стойност започне да води до санкции, това вече би означавало директна намеса в пазарното ценообразуване.

Той коментира и инициативата „Кошница с грижа“, която беше договорена между правителството и големите търговски вериги.

Маргаритов посочи, че инициативата може да има ефект, но контролът върху нея трябва да бъде постоянен – както по отношение на цените, така и по отношение на качеството на продуктите.

Особено важен според него е въпросът дали стоките, които се продават като определен продукт, действително отговарят на изискванията за съответното наименование.

Още по темата

Сирената в „Кошница с грижа“: 5 от над 12 изследвани със съдържание на над 60% вода

Сирената в „Кошница с грижа“: 5 от над 12 изследвани със съдържание на над 60% вода

Мая Манолова: Час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност"

Мая Манолова: Час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност"

Пламен Димитров: „Кошница с грижа“ е временна мярка, няма да реши проблема с цените

Пламен Димитров: „Кошница с грижа“ е временна мярка, няма да реши проблема с цените

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Водещи

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 7 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 16 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 22 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 38 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 38 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 51 минути
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 54 минути
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 56 минути
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час
Двама загинали при пожари в пловдивски села

Двама загинали при пожари в пловдивски села