Димитър Маргаритов: „Справедливата цена“ трябва да е ориентир

„Справедливата цена“ трябва да е ориентир, а не таван", заяви пред БНТ бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

По думите му предприетите от правителството мерки срещу необоснованото поскъпване са стъпка в правилната посока, но трябва да се внимава да не се стига до прекомерна държавна намеса в пазарните механизми.

Маргаритов посочи, че референтната стойност на дадена стока може да бъде полезна както за потребителите, така и за търговците.

„Справедливата стойност е добра идея, защото когато имате една такава референтна граница, и двете страни в пазарния процес могат да се ориентират. Предложената методика за определяне на „справедливата стойност“ предвижда да се отчитат различни фактори при изчисляването на референтните цени", каза Маргаритов, като добави, че при разработването ѝ е използван и френски опит.

В публичния дебат се обсъжда и идеята за т.нар. „табло на срама“, което да показва търговци, чиито цени са значително над референтните стойности.

Според Маргаритов публичността може да има репутационен ефект върху търговците, но референтната цена не бива автоматично да се превръща в регулаторен праг.

Той предупреди, че ако превишаването на определена референтна стойност започне да води до санкции, това вече би означавало директна намеса в пазарното ценообразуване.