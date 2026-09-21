Днес отбелязваме Международния ден на мира

Днес, 21 септември, отбелязваме Международния ден на мира.

В столичния парк-комплекс "Камбаните", в 11 ч. и 59 минути ще бъде обявена минута тишина, а точно в 12 ч. ще прозвучи камбанен звън, информира БНР.

Инициативата "Заедно за мир" ще свърже хора и общности в различни часови зони в непрекъснат "Поток на мира". Идеята е хора от цял свят да се свържат в едно непрекъснато общо намерение "Мир в нас. Мир около нас" чрез молитва, медитация, песен и друга творческа дейност или няколко минути мълчание. Обиколката на планетата започна от Далечния изток в Япония, премина през Индия, Европа и ще достигне Северна и Южна Америка. Българското участие е част от тази глобална инициатива.

На своята 57-а среща през 1981 г. Общото събрание на ООН обяви третия вторник на всеки септември - деня на откриването на Общото събрание, за Международен ден на мира. Години по-късно с решение на Общото събрание от 7 септември 2001 г. 21 септември е приет за Международен ден на мира, който официално е известен и като Световен ден на мира.