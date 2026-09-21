Синди Крауфорд загуби сина си: Пресли Гербер почина на 27 години

Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранде Гербер, е починал на 27-годишна възраст. Смъртта му е потвърдена от представител на семейството, а според данните на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис той е издъхнал в неделя в рехабилитационен център.

Към момента причината за смъртта не е установена публично. Предстои аутопсия, която трябва да даде повече информация за обстоятелствата около смъртта на 27-годишния модел.

„Семейството моли за уединение в този изключително труден и болезнен момент“, се посочва в съобщението на представителя на близките му.

Говореше открито за проблемите си със зависимостите

Пресли Гербер през последните години публично споделяше за трудностите си с психичното здраве и зависимостите. По-малката му сестра Кая Гербер също говори наскоро за дългогодишната борба на брат си със зависимостта и отражението ѝ върху семейството.

Гербер започва кариерата си в модата още като тийнейджър. Подписва договор с IMG Models на 15 години и впоследствие работи с големи модни марки, сред които Calvin Klein, Celine, Moschino и Dolce & Gabbana.

Той беше по-големият брат на модела и актриса Кая Гербер. Двамата са деца на Синди Крауфорд и Ранде Гербер, които са женени от 1998 г.