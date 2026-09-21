Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

Синди Крауфорд загуби сина си: Пресли Гербер почина на 27 години

Синди Крауфорд загуби сина си: Пресли Гербер почина на 27 години
БТА/ AP

Моделът е починал в рехабилитационен център в Лос Анджелис, а причината за смъртта му все още не е обявена

Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранде Гербер, е починал на 27-годишна възраст. Смъртта му е потвърдена от представител на семейството, а според данните на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис той е издъхнал в неделя в рехабилитационен център.

Към момента причината за смъртта не е установена публично. Предстои аутопсия, която трябва да даде повече информация за обстоятелствата около смъртта на 27-годишния модел.

Семейството моли за уединение в този изключително труден и болезнен момент“, се посочва в съобщението на представителя на близките му.

Говореше открито за проблемите си със зависимостите

Пресли Гербер през последните години публично споделяше за трудностите си с психичното здраве и зависимостите. По-малката му сестра Кая Гербер също говори наскоро за дългогодишната борба на брат си със зависимостта и отражението ѝ върху семейството.

Гербер започва кариерата си в модата още като тийнейджър. Подписва договор с IMG Models на 15 години и впоследствие работи с големи модни марки, сред които Calvin Klein, Celine, Moschino и Dolce & Gabbana.

Той беше по-големият брат на модела и актриса Кая Гербер. Двамата са деца на Синди Крауфорд и Ранде Гербер, които са женени от 1998 г.

Още по темата

Малката черна рокля на 100: моделът, който превърна черното в универсален език на модата

Малката черна рокля на 100: моделът, който превърна черното в универсален език на модата

Висша мода и критики: Met Gala под светлините на Ню Йорк

Висша мода и критики: Met Gala под светлините на Ню Йорк

След смъртта на Йоргос Мазонакис Гърция променя здравните стандарти

След смъртта на Йоргос Мазонакис Гърция променя здравните стандарти

Вкараха в затвора двамата лекари, обвинени за смъртта на Йоргос Мазонакис

Вкараха в затвора двамата лекари, обвинени за смъртта на Йоргос Мазонакис

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

Арестуваха известната турска актриса Афра Сарачоглу

Арестуваха известната турска актриса Афра Сарачоглу

Лудогорец влиза в EA SPORTS FC 27 като първия български клуб в поредицата

Лудогорец влиза в EA SPORTS FC 27 като първия български клуб в поредицата

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ИИ актрисата Тили Норууд ще изиграе главната роля в нов филм

ИИ актрисата Тили Норууд ще изиграе главната роля в нов филм

Геро проговори за развода след 18 години брак: "С Цвети оставаме приятели"

Геро проговори за развода след 18 години брак: "С Цвети оставаме приятели"

Водещи

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 2 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 11 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 17 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 32 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 32 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 46 минути
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 49 минути
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 51 минути
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 59 минути
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 59 минути
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час
Двама загинали при пожари в пловдивски села

Двама загинали при пожари в пловдивски села