Питбул излезе от двор и нападна 12-годишно дете в Казанлък

Питбул нападна и ухапа 12-годишно момче на улица в Казанлък, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 21 септември, след като кучето излязло от двор.

По първоначална информация 35-годишният собственик не е положил достатъчно грижи за животното, вследствие на което то успяло да излезе от имота.

Кучето нападнало преминаващото по улицата 12-годишно момче и го ухапало.

Детето е било прегледано от медици и впоследствие освободено.

35-годишният мъж е задържан. Работата по случая продължава.