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От 1 октомври започва безплатна противогрипна ваксинация за деца

От 1 октомври започва безплатна противогрипна ваксинация за деца

Децата са най-големият процент заболели с грип, затова е хубаво да бъдат ваксинирани

От 1 октомври започва Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. Безплатна имунизация ще могат да получат деца на възраст от 6 месеца до 17 години, съобщи пред БНТ д-р Анка Баева, началник на отдел „Епидемиология“ в РЗИ – Варна.

Програмата се въвежда заради високата заболеваемост сред децата през есенно-зимния сезон. По думите на д-р Баева най-засегнати обикновено са възрастовите групи от 0 до 4 и от 5 до 14 години.

„От ноември до март е грипният сезон и децата много често боледуват. Децата са най-големият процент заболели с грип, затова е хубаво да бъдат ваксинирани“, обясни специалистът.

Безплатни ваксини и за деца с хронични заболявания

В програмата могат да бъдат включени и деца с хронични заболявания, включително астма, хроничен бронхит и други белодробни състояния. При деца на определена терапия обаче може да има противопоказания, затова преценката дали да бъде поставена ваксина е на общопрактикуващия лекар или съответния специалист.

Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Личните лекари ще заявяват необходимите количества според броя на децата в пациентските им листи.

Имунизационната кампания трябва да продължи до края на ноември, а при необходимост – и през първите седмици на декември.

Програмата е предвидена до 2030 г.

Националната програма е с петгодишен хоризонт – до 2030 г. Ако интересът от страна на родителите е достатъчно голям, според д-р Баева е възможно тя да бъде продължена.

Все още е рано да се оцени колко семейства ще се възползват от безплатната имунизация, но родители и общопрактикуващи лекари вече търсят информация за условията и начина на прилагането ѝ.

Д-р Баева напомни, че противогрипната ваксинация е препоръчителна и за хората над 65 години, както и за пациентите с хронични заболявания. При ваксинираните грипът обикновено протича по-леко и с по-малък риск от усложнения.

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