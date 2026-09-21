3-годишно дете подпали къща със запалка в Плевенско, бебе е в болница

Тригодишно дете, оставено без надзор, се е заиграло със запалка и е предизвикало пожар в къща в плевенското село Ореховица. Петмесечно момиченце е вдишало дим и токсични пари и е настанено в болница, съобщиха от полицията.

Сигналът за горящата къща е подаден на 18 септември. След потушаването на огъня е установено, че в една от стаите са били оставени без надзор малки деца.

По данни на полицията 3-годишното дете се е заиграло със запалка и е подпалило перде на прозорец, след което огънят се е разпространил.

Пламъците са унищожили около 70 квадратни метра от покривната конструкция, а по цялата сграда са нанесени значителни материални щети.

При извеждането на децата от горящата къща и опита да бъде спасено имущество 28-годишен мъж е получил порезни рани по ръцете. Той е настанен за лечение в клиника в Плевен, като няма опасност за живота му.

В медицинско заведение е транспортирано и петмесечно момиченце, вдишало дим и токсични пари. Бебето е оставено под наблюдение в детско отделение и също е без опасност за живота.

По случая се води разследване.