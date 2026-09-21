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Полицейска гонка в центъра на Русе: Шофьор катастрофира и избяга, издирват го

Полицейска гонка в центъра на Русе: Шофьор катастрофира и избяга, издирват го
БТА

28-годишният мъж не се подчинил на сигнал за проверка и се ударил в предпазни колчета, а в автомобила полицията открила бутилки с райски газ

Среднощен опит за бягство от полицейска проверка завърши с катастрофа в центъра на Русе. 28-годишният шофьор е напуснал мястото след инцидента и се издирва от полицията.

Случаят е от малко след полунощ на кръстовището на улиците "Райко Даскалов" и "Александровска", в района на Районния съд.

Полицаите подали светлинен и звуков сигнал за спиране, но водачът не се подчинил и вместо това увеличил скоростта. При опита си да избяга автомобилът се ударил в предпазните колчета и катастрофирал.

След удара шофьорът напуснал местопроизшествието. В автомобила останала 18-годишната му спътничка, която била установена от пристигналите служители на реда.

В хода на проверката е изяснено, че преди инцидента двамата са употребили алкохол, след което са решили да потеглят с автомобила. От колата са иззети и бутилки с райски газ.

Полицията продължава издирването на 28-годишния водач, а работата по изясняването на случая продължава.

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