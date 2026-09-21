Йотова и Гюров внесоха документите си в ЦИК, неизвестни остават кандидатите на "Възраждане" и ДПС
Ден преди крайния срок двете формации все още не са обявили кого ще издигнат за президент, докато основните кандидатски двойки вече правят последните стъпки към регистрацията
Ден преди да изтече срокът за регистрация за президентските избори все още не е ясно кои ще бъдат кандидатите на "Възраждане" и ДПС. Междувременно инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров внесоха документите на кандидатските си двойки в Централната избирателна комисия.
ЦИК приема документи за регистрация на кандидатите до 17:00 часа на 22 септември, а президентският вот е насрочен за 25 октомври.
"Възраждане" ще чака до последния ден
"Възраждане" вече е регистрирана като партия за участие в президентските избори, но все още не е обявила кандидатската си двойка. Решението се очаква на 22 септември - в последния възможен ден за подаване на документите.
Като възможни имена в публичното пространство се споменават евродепутатът Петър Волгин и лидерът на партията Костадин Костадинов, но към момента няма официално потвърждение кой ще бъде издигнат.
Неясно остава и решението на ДПС, което към 21 септември не е обявило своя кандидат за държавен глава.
Йотова и Гюров внесоха документите си
В същия ден инициативните комитети на Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев внесоха документите на кандидатските си двойки в ЦИК. Комисията вече е регистрирала инициативните комитети зад двете двойки по-рано през септември.
При внасянето на документите Кирил Вълчев отправи послание към останалите участници в надпреварата, като се позова на Манифеста за обявяване на Независимостта. По думите му той и Йотова ще се ръководят от принципите за миролюбие, принадлежност към семейството на цивилизованите народи и стремеж към културен и икономически напредък.
Гюров от своя страна заяви, че приоритетът на неговата двойка е гражданите да имат "независим президент, на който те могат да разчитат". Той посочи, че влиза в кампанията с цел победа и призова избирателите да участват активно във вота.
Крайният срок е 22 септември
Сред вече обявените кандидати са бившият земеделски министър Иван Христанов, бившият министър на отбраната Николай Ненчев, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов и председателят на МЕЧ Радостин Василев. ГЕРБ обяви, че няма да издига собствена кандидатска двойка.
Окончателната картина на президентската надпревара трябва да стане ясна след изтичането на срока за регистрация в 17:00 часа на 22 септември.