Новини
Търси
Подкаст
Политика

Йотова и Гюров внесоха документите си в ЦИК, неизвестни остават кандидатите на "Възраждане" и ДПС

Йотова и Гюров внесоха документите си в ЦИК, неизвестни остават кандидатите на "Възраждане" и ДПС
БТА

Ден преди крайния срок двете формации все още не са обявили кого ще издигнат за президент, докато основните кандидатски двойки вече правят последните стъпки към регистрацията

Ден преди да изтече срокът за регистрация за президентските избори все още не е ясно кои ще бъдат кандидатите на "Възраждане" и ДПС. Междувременно инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров внесоха документите на кандидатските си двойки в Централната избирателна комисия.

ЦИК приема документи за регистрация на кандидатите до 17:00 часа на 22 септември, а президентският вот е насрочен за 25 октомври.

"Възраждане" ще чака до последния ден

"Възраждане" вече е регистрирана като партия за участие в президентските избори, но все още не е обявила кандидатската си двойка. Решението се очаква на 22 септември - в последния възможен ден за подаване на документите.

Като възможни имена в публичното пространство се споменават евродепутатът Петър Волгин и лидерът на партията Костадин Костадинов, но към момента няма официално потвърждение кой ще бъде издигнат.

Неясно остава и решението на ДПС, което към 21 септември не е обявило своя кандидат за държавен глава.

Йотова и Гюров внесоха документите си

В същия ден инициативните комитети на Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев внесоха документите на кандидатските си двойки в ЦИК. Комисията вече е регистрирала инициативните комитети зад двете двойки по-рано през септември.

При внасянето на документите Кирил Вълчев отправи послание към останалите участници в надпреварата, като се позова на Манифеста за обявяване на Независимостта. По думите му той и Йотова ще се ръководят от принципите за миролюбие, принадлежност към семейството на цивилизованите народи и стремеж към културен и икономически напредък.

Гюров от своя страна заяви, че приоритетът на неговата двойка е гражданите да имат "независим президент, на който те могат да разчитат". Той посочи, че влиза в кампанията с цел победа и призова избирателите да участват активно във вота.

Крайният срок е 22 септември

Сред вече обявените кандидати са бившият земеделски министър Иван Христанов, бившият министър на отбраната Николай Ненчев, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов и председателят на МЕЧ Радостин Василев. ГЕРБ обяви, че няма да издига собствена кандидатска двойка.

Окончателната картина на президентската надпревара трябва да стане ясна след изтичането на срока за регистрация в 17:00 часа на 22 септември.

Още по темата

Инициативният комитет на Илияна Йотова подаде документи в ЦИК

Инициативният комитет на Илияна Йотова подаде документи в ЦИК

Йотова и Гюров внасят документите си в ЦИК в един и същи час

Йотова и Гюров внасят документите си в ЦИК в един и същи час

19 кандидат-президентски двойки вече са регистрирани в ЦИК

19 кандидат-президентски двойки вече са регистрирани в ЦИК

ЦИК получи документите на "Възраждане", "Правото" и инициативен комитет за президентските избори

ЦИК получи документите на "Възраждане", "Правото" и инициативен комитет за президентските избори

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Андрей Гюров: Влизаме в кампанията с цел победа

Андрей Гюров: Влизаме в кампанията с цел победа

Инициативният комитет на Илияна Йотова подаде документи в ЦИК

Инициативният комитет на Илияна Йотова подаде документи в ЦИК

Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Терзиев: Одобриха ПУП за последния незавършен участък от Околовръстния път на София

Терзиев: Одобриха ПУП за последния незавършен участък от Околовръстния път на София

Йотова и Гюров внасят документите си в ЦИК в един и същи час

Йотова и Гюров внасят документите си в ЦИК в един и същи час

Водещи

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

  • Преди 8 минути
Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 16 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 25 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 31 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 46 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 46 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 60 минути
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 1 час
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 1 час
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час