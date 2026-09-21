Йотова и Гюров внесоха документите си в ЦИК, неизвестни остават кандидатите на "Възраждане" и ДПС

Ден преди да изтече срокът за регистрация за президентските избори все още не е ясно кои ще бъдат кандидатите на "Възраждане" и ДПС. Междувременно инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров внесоха документите на кандидатските си двойки в Централната избирателна комисия.

ЦИК приема документи за регистрация на кандидатите до 17:00 часа на 22 септември, а президентският вот е насрочен за 25 октомври.

"Възраждане" ще чака до последния ден

"Възраждане" вече е регистрирана като партия за участие в президентските избори, но все още не е обявила кандидатската си двойка. Решението се очаква на 22 септември - в последния възможен ден за подаване на документите.

Като възможни имена в публичното пространство се споменават евродепутатът Петър Волгин и лидерът на партията Костадин Костадинов, но към момента няма официално потвърждение кой ще бъде издигнат.

Неясно остава и решението на ДПС, което към 21 септември не е обявило своя кандидат за държавен глава.

Йотова и Гюров внесоха документите си

В същия ден инициативните комитети на Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев внесоха документите на кандидатските си двойки в ЦИК. Комисията вече е регистрирала инициативните комитети зад двете двойки по-рано през септември.

При внасянето на документите Кирил Вълчев отправи послание към останалите участници в надпреварата, като се позова на Манифеста за обявяване на Независимостта. По думите му той и Йотова ще се ръководят от принципите за миролюбие, принадлежност към семейството на цивилизованите народи и стремеж към културен и икономически напредък.

Гюров от своя страна заяви, че приоритетът на неговата двойка е гражданите да имат "независим президент, на който те могат да разчитат". Той посочи, че влиза в кампанията с цел победа и призова избирателите да участват активно във вота.

Крайният срок е 22 септември

Сред вече обявените кандидати са бившият земеделски министър Иван Христанов, бившият министър на отбраната Николай Ненчев, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов и председателят на МЕЧ Радостин Василев. ГЕРБ обяви, че няма да издига собствена кандидатска двойка.

Окончателната картина на президентската надпревара трябва да стане ясна след изтичането на срока за регистрация в 17:00 часа на 22 септември.