Омбудсманът поиска нови правила за ВиК услугите заради растящ брой жалби

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков становище с предложения за промени в Наредба №4 от 2004 г. Целта е да бъде засилена защитата на потребителите на ВиК услуги.

Поводът са нарастващият брой жалби и системни проблеми, свързани с отчитането на водата, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВиК операторите.

Според Делчева един от най-сериозните проблеми е разпределението на т.нар. "общо потребление" в етажната собственост. По думите й често изрядни граждани се оказват принудени да поемат разходи заради липсващи водомери, непредоставен достъп за отчет или неверни данни от други потребители.

"Неизпълнението на нормативно установените задължения не трябва да води до неблагоприятни финансови последици за изрядните потребители", посочва омбудсманът.

Тя настоява и за ясни правила при водни режими. Според нея има случаи, в които водоподаването се ограничава без заповед и без гражданите да бъдат информирани за причините и графика.

Особен акцент е поставен върху правото на хората на питейна вода при продължително прекъсване на водоснабдяването. Като пример Делчева посочва село Рогачево, община Балчик, където по данни на жалбоподатели през август 2026 г. е имало липса на вода за повече от 20 дни, а общината не е разполагала с водоноска.

Омбудсманът предлага още ВиК операторите да бъдат задължени да съхраняват демонтираните водомери за определен срок, за да могат потребителите да защитят правата си при спор за точността на измерването.

Делчева поставя и проблема с дистанционното отчитане. Според нея гражданите не трябва да плащат допълнително за предаването на данни между топлинните счетоводители и ВиК операторите.

Сред предложенията са още по-надеждни правила за самоотчет, актуализиране на броя на обитателите, отделни правила за търговските обекти и санкции за ВиК оператори, които не изпълняват задълженията си.

В заключение омбудсманът определя като сериозен пропуск липсата на ясен механизъм за контрол и административнонаказателна отговорност при нарушения на Наредба №4 и призовава МРРБ да започне процедура по нейното изменение.