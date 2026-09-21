Над 2 тона кисело мляко от Северна Македония спрени на "Гюешево"

Над два тона кисело мляко с произход от Северна Македония не бяха допуснати в България след проверка на ГКПП "Гюешево", съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При официален граничен контрол инспекторите проверили товарен автомобил и установили несъответствие между информацията в придружаващия сертификат и маркировката върху опаковките на продукта.

Задържани са общо 576 картона, всеки от които съдържа по 20 опаковки кисело мляко. Общото количество на пратката надхвърля два тона.

Заради установеното несъответствие стоката не е допусната на територията на страната и още същия ден е върната на изпращача в Северна Македония.

От БАБХ посочват, че контролът на граничните пунктове се извършва постоянно с цел да не бъдат допускани на територията на Европейския съюз храни и фуражи, които не отговарят на изискванията.