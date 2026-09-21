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Михаела Доцова към студентите в Лесотехническия университет: Във ваши ръце е бъдещето на България

Михаела Доцова към студентите в Лесотехническия университет: Във ваши ръце е бъдещето на България
Снимка: Народно събрание

Председателят на Народното събрание откри академичната 2026/2027 година и подчерта ролята на младите специалисти за опазването на природните ресурси и развитието на страната

"България има уникална природа и опазването ѝ зависи единствено от нас." С тези думи председателят на Народното събрание Михаела Доцова се обърна към студентите и преподавателите при тържественото откриване на академичната 2026/2027 година в Лесотехническия университет в София.

В словото си тя постави акцент върху все по-голямото значение на политиките за опазване на околната среда - не само за управлението на държавата, но и за икономиката.

"Колкото по-чиста е българската природа, толкова по-силно ще бъде нашето общество", заяви Доцова и призова студентите да пазят природните богатства на страната за следващите поколения.

По думите ѝ специалистите, които университетът подготвя, са необходими както в държавната администрация, така и в горското стопанство, земеделието и частния сектор.

Председателят на парламента поздрави и първокурсниците, като определи избраната от тях професионална посока като мисия.

"Знам, че ще ви бъде тежко, но не се притеснявайте от това, защото колкото по-трудно ви е сега, толкова по-лесно ще ви е занапред", обърна се тя към младите хора.

Нов филиал на университета в Бургас

По-рано Доцова разговаря с ректора на Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов и поздрави висшето училище за предстоящото откриване на негов филиал в Бургас.

Новият филиал ще бъде официално открит на 23 септември, когато там ще започне и първата академична година. Церемонията е насрочена за 11:00 часа в комплекс "Central Park".

Според Доцова възпитаниците на Лесотехническия университет са търсени специалисти, а подготовката им е резултат от знанията и усилията на преподавателите.

На откриването на академичната година в София присъства и министърът на образованието и науката Георги Вълчев, както и представители на изпълнителната власт, работодателски и браншови организации.

"Във ваши ръце е бъдещето на България, защото вие сте призвани да опазите изключителните природни дадености на страната ни за следващите поколения", заяви Михаела Доцова пред студентите.

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