Висшата лига харчи над 1,6 млрд. паунда годишно за заплати

Клубовете от английската Висша лига плащат общо около 1,63 млрд. паунда годишно за заплати на футболистите си, показват данни на специализирания сайт Spotrac.

Начело по разходи е шампионът Арсенал, въпреки че тримата най-високоплатени футболисти в първенството са в други клубове. Манчестър Сити е втори, като харчи с около 9,52 млн. паунда по-малко от "артилеристите".

Трети е Ливърпул със 165,1 млн. паунда годишен бюджет за заплати, а Манчестър Юнайтед е четвърти със 157,9 млн. паунда.

Най-високо възнаграждение във Висшата лига получава Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, докато сред най-скъпоплатените е и капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк.

Огромната разлика между водещите клубове и останалите личи и от общите разходи. Арсенал, Манчестър Сити, Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Челси плащат общо 896,92 млн. паунда годишно, което представлява 54,9% от целия фонд за заплати в първенството.

Средно един от клубовете от "Голямата шестица" харчи по около 149,5 млн. паунда на сезон, докато при останалите 14 отбора средната сума е приблизително 52,5 млн. паунда.

На другия полюс са Ипсуич, Хъл и Ковънтри. Трите клуба имат общ бюджет за заплати от 48,15 млн. паунда, или едва около 3% от всички разходи във Висшата лига.

За мащаба на общата сума от 1,63 млрд. паунда показателни са и сравненията със средства извън футбола. При средна цена на жилище във Великобритания от около 273 000 паунда със същите пари биха могли да бъдат купени близо 6000 къщи. Сумата би стигнала и за приблизително 36 нови средни училища или за годишните възнаграждения на десетки хиляди медицински сестри.