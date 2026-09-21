Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Висшата лига харчи над 1,6 млрд. паунда годишно за заплати

Висшата лига харчи над 1,6 млрд. паунда годишно за заплати
АП/БТА

Арсенал е начело по разходи за възнаграждения, а клубовете от "Голямата шестица" формират повече от половината от целия бюджет

Клубовете от английската Висша лига плащат общо около 1,63 млрд. паунда годишно за заплати на футболистите си, показват данни на специализирания сайт Spotrac.

Начело по разходи е шампионът Арсенал, въпреки че тримата най-високоплатени футболисти в първенството са в други клубове. Манчестър Сити е втори, като харчи с около 9,52 млн. паунда по-малко от "артилеристите".

Трети е Ливърпул със 165,1 млн. паунда годишен бюджет за заплати, а Манчестър Юнайтед е четвърти със 157,9 млн. паунда.

Най-високо възнаграждение във Висшата лига получава Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, докато сред най-скъпоплатените е и капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк.

Огромната разлика между водещите клубове и останалите личи и от общите разходи. Арсенал, Манчестър Сити, Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Челси плащат общо 896,92 млн. паунда годишно, което представлява 54,9% от целия фонд за заплати в първенството.

Средно един от клубовете от "Голямата шестица" харчи по около 149,5 млн. паунда на сезон, докато при останалите 14 отбора средната сума е приблизително 52,5 млн. паунда.

На другия полюс са Ипсуич, Хъл и Ковънтри. Трите клуба имат общ бюджет за заплати от 48,15 млн. паунда, или едва около 3% от всички разходи във Висшата лига.

За мащаба на общата сума от 1,63 млрд. паунда показателни са и сравненията със средства извън футбола. При средна цена на жилище във Великобритания от около 273 000 паунда със същите пари биха могли да бъдат купени близо 6000 къщи. Сумата би стигнала и за приблизително 36 нови средни училища или за годишните възнаграждения на десетки хиляди медицински сестри.

Още по темата

Манчестър Сити разби Съндърланд в голово шоу и оглави Висшата лига

Манчестър Сити разби Съндърланд в голово шоу и оглави Висшата лига

Холанд стана голмайстор №1 в дербито на Манчестър във Висшата лига

Холанд стана голмайстор №1 в дербито на Манчестър във Висшата лига

Сергей Якирович е №1 във Висшата лига за август

Сергей Якирович е №1 във Висшата лига за август

Жоао Педро е играч номер 1 във Висшата лига за август

Жоао Педро е играч номер 1 във Висшата лига за август

Джейми Варди може да се завърне във Висшата лига

Джейми Варди може да се завърне във Висшата лига

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Над 400 атлети от 12 държави ще бягат между Гюргево и Русе

Над 400 атлети от 12 държави ще бягат между Гюргево и Русе

Водещи

БАБХ откри ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

БАБХ откри ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

  • Преди 11 минути
Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 19 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 28 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 34 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 49 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 49 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 1 час
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 1 час
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 1 час
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ