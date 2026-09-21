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Бивш треньор на Литекс поема ФКСБ за трети път

Бивш треньор на Литекс поема ФКСБ за трети път

Лауренциу Регекампф е потвърдил завръщането си начело на румънския гранд след разговор с директора на Gazeta Sporturilor

Лауренциу Регекампф, бивш футболист и треньор на Литекс, се завръща начело на ФКСБ. За 51-годишния специалист това ще бъде трети престой като старши треньор на румънския гранд.

Новината първоначално беше съобщена от собственика Джиджи Бекали, но впоследствие беше потвърдена и от самия Регекампф в разговор с директора на Gazeta Sporturilor Овидиу Йоаницoая.

"Той ми потвърди всичко, което Джиджи Бекали беше казал. Разбрал се е с хората от Есперанс, разбира се, договорил се е и с Джиджи Бекали. Всичко е бетонирано", разказа Йоаницoая.

По думите му Регекампф се опитва да пристигне в Румъния възможно най-скоро, за да започне работа с отбора.

Специалистът ще работи и с няколко добре познати имена в България. В щаба му ще бъдат бившият футболист на Лудогорец Адриан Попа и Томас Нойберт, който в продължение на три години беше кондиционен треньор на ЦСКА.

Регекампф се завръща във ФКСБ в труден момент за клуба. В последния си мач букурещкият тим допусна тежко поражение с 0:5 от Университатя Крайова.

"Този път Регекампф потвърди изцяло версията на Джиджи Бекали. Така че е ясно - той се завръща във ФКСБ", коментира Йоаницoая.

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