Шофьор блъсна велосипедист край Видин и избяга, полицията го откри да сменя гума

Велосипедист е пострадал при катастрофа на пътя Видин - Монтана, а шофьорът на автомобила, който го е блъснал, е напуснал мястото. Малко по-късно полицията открила колата, докато водачът сменял една от гумите ѝ.

Инцидентът е станал на 20 септември малко преди село Арчар. Сигналът е подаден около 10:50 часа.

Пострадалият е 67-годишен мъж от монтанското село Белотинци. Той е транспортиран с линейка за медицинска помощ, като са установени фрактури на левия крак и други наранявания.

По първоначални данни велосипедистът е бил ударен от лек автомобил, който след произшествието не е останал на място.

Полицията започнала незабавно издирване и открила автомобила със софийска регистрация на пътя между селата Арчар и Държаница.

Установен е и водачът - 81-годишен мъж от Видин, който в този момент сменял предната дясна гума на колата. По нея са забелязани следи, свързвани от разследващите с пътния инцидент.

Извършени са огледи както на мястото на катастрофата, така и на автомобила. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването трябва да установи всички обстоятелства около произшествието.