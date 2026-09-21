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Шофьор блъсна велосипедист край Видин и избяга, полицията го откри да сменя гума

Шофьор блъсна велосипедист край Видин и избяга, полицията го откри да сменя гума
БТА

67-годишният пострадал е с фрактури и други наранявания, а по автомобила на 81-годишния водач са открити следи от катастрофата

Велосипедист е пострадал при катастрофа на пътя Видин - Монтана, а шофьорът на автомобила, който го е блъснал, е напуснал мястото. Малко по-късно полицията открила колата, докато водачът сменял една от гумите ѝ.

Инцидентът е станал на 20 септември малко преди село Арчар. Сигналът е подаден около 10:50 часа.

Пострадалият е 67-годишен мъж от монтанското село Белотинци. Той е транспортиран с линейка за медицинска помощ, като са установени фрактури на левия крак и други наранявания.

По първоначални данни велосипедистът е бил ударен от лек автомобил, който след произшествието не е останал на място.

Полицията започнала незабавно издирване и открила автомобила със софийска регистрация на пътя между селата Арчар и Държаница.

Установен е и водачът - 81-годишен мъж от Видин, който в този момент сменял предната дясна гума на колата. По нея са забелязани следи, свързвани от разследващите с пътния инцидент.

Извършени са огледи както на мястото на катастрофата, така и на автомобила. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването трябва да установи всички обстоятелства около произшествието.

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