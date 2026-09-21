Кучетата ядат за 45 000 евро, охраната излиза 80 000 евро: какво стои зад сметката на „Екоравновесие“ за март?

Колко струва издръжката на общинските приюти за кучета в София и защо през март най-голямото перо в отчета на ОП „Екоравновесие“ не е храната, не са заплатите на служителите и не са ветеринарните медикаменти, а охраната?

Официалната справка на предприятието за март 2026 г. показва общ разход от 317 417 евро, или приблизително 620 800 лева. От тях 80 278 евро – близо 157 000 лева – са записани само срещу думата „охрана“.

Това е повече от отчетените основни заплати на персонала – 63 401 евро, и почти двойно повече от разхода за храната на всички кучета – 45 435 евро. Сумите са публикувани от самото общинско предприятие, но към тях няма данни за периода на фактуриране, броя на охраняваните постове, часовете охрана, конкретните фактури и основанието за плащането. Официален отчет на ОП „Екоравновесие“ за март 2026 г.(!)

И точно тук започват въпросите.

157 000 лева за охрана – но не непременно само за март

Столичната община е сключила на 17 юли 2025 г. договор с общинското дружество „Егида–София“ ЕАД за охрана на обектите на ОП „Екоравновесие“. Договорът е за 1 111 333 лева, със срок от 24 месеца, а началната дата на изпълнението е 27 юли 2025 г.

При чисто аритметично разпределение стойността би била около 46 305 лева месечно без отчитане на начина на фактуриране и евентуалния ДДС. Мартенският отчет обаче показва близо 157 000 лева за охрана.

На пръв поглед разликата изглежда над три пъти. По-задълбочената проверка обаче открива важно обстоятелство: в публичните отчети за януари и февруари 2026 г. изобщо няма отделно записано плащане за охрана.

Ако мартенските 80 278 евро обхващат три месеца, средният разход би бил приблизително 52 300 лева месечно. Това вече е значително по-близо до средномесечната стойност на договора, особено ако договорната цена е посочена без ДДС.

Следователно наличните документи не доказват, че „Екоравновесие“ е платило 157 000 лева за охраната само през март. Те показват нещо различно и също толкова важно: отчетът не позволява на гражданите да разберат дали става дума за един месец, за натрупани фактури от няколко месеца, за допълнителни услуги или за плащания по повече от едно основание.

Договорът е възложен чрез договаряне без предварително обявление и е получена една оферта, но регистърът посочва и конкретното правно основание – чл. 14, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки. „Егида–София“ е дружество със 100% общинско участие, поради което самият избор на процедура не трябва автоматично да се представя като доказателство за нарушение. Данни за договора и процедурата(!), информация за собствеността на „Егида–София“(!)

Въпросът е по-прост: за какво точно са платени 80 278 евро и кои месеци покрива сумата?

47 000 лева за септични ями

Второто перо, което се откроява, е „Почистване на септични яма“ – така е изписано в оригиналния документ. За март са отчетени 24 042 евро, или приблизително 47 000 лева.

Но и тук месечната снимка може да бъде подвеждаща. През февруари по същото перо са отчетени още 9 930 евро, докато в януарския отчет подобен разход не фигурира.

Само за февруари и март сумата достига 33 972 евро, или около 66 400 лева.

Без данни за броя на курсовете, извозените количества, капацитета на използваните автомобили, единичната цена и изпълнителя не може да се прецени дали разходът е обоснован. Не може обаче и да бъде проверен от обществото въпреки заявената от предприятието цел за „по-голяма прозрачност“.

Водата също скача от 58 на 22 906 евро

Същият модел се наблюдава при комуналните разходи.

През януари предприятието отчита 108 евро за вода, през февруари – едва 58 евро, а през март сумата скача до 22 906 евро, или почти 44 800 лева.

При електроенергията през януари са отчетени 5 989 евро, през февруари липсва отделно перо, а през март са записани 16 602 евро.

Тези разлики могат да имат напълно логично обяснение – периодично фактуриране, изравнителни сметки, натрупани задължения или счетоводно осчетоводяване в различен месец. Именно затова месечният отчет трябва да посочва периода, за който се отнася всяко по-голямо плащане.

Иначе гражданинът вижда огромна сума, но не разбира какво реално е платено с нея.

Храната изглежда обяснима, но количествата липсват

През март „Екоравновесие“ отчита 45 435 евро, или около 88 860 лева, за храна.

В началото на месеца в четирите обекта са били настанени общо 1 260 кучета, от които 1 040 в Горни Богров. В края на март броят е 1 254. Справка за дейността през март(!)

Ако използваме началния брой като ориентир, разходът е приблизително 70,50 лева на куче за месеца, или около 2,28 лева дневно на животно. Само по себе си това число не изглежда необяснимо.

И тук обаче има счетоводна неравномерност: през януари са отчетени 14 729 евро за храна, през февруари – едва 5 215 евро, а през март – 45 435 евро. Това отново подсказва, че месецът на плащането може да не съвпада с месеца на реалното потребление.

За реална проверка са необходими цената на килограм, доставените количества, приемо-предавателните протоколи, дневните дажби и складовите наличности. Новата обществена поръчка е с прогнозна стойност 850 000 лева без ДДС и срок от 24 месеца, като 700 000 лева са предвидени за храна за възрастни кучета, а 150 000 лева – за кучета до четиримесечна възраст. Документация за поръчката за храна(!)

По-малко кучета, но падат ли разходите?

През юли 2025 г. в Горни Богров са отчетени 1 173 кучета. През март 2026 г. те са 1 040, а през юли 2026 г. – 990.

Това е намаление с около 15,6% за една година само в най-големия приют. Общият брой на животните във всички обекти също спада – от 1 422 в началото на юли 2025 г. до 1 206 през юли 2026 г., или с приблизително 15,2%. Отчет за юли 2025 г.(!), отчет за юли 2026 г.(!)

Логичният въпрос е дали променливите разходи – храна, вода, почистване, извозване и други услуги – намаляват със сходен темп. От публикуването на отделни месечни суми без фактурни периоди, количества и единични цени това не може да бъде установено.

Не обвинение, а тест за прозрачност

Публичните данни не дават основание да се твърди, че е извършено нарушение или че определена сума е неправомерно платена. Те обаче дават достатъчно основание да бъдат поискани конкретни отговори.

ОП „Екоравновесие“ и Столичната община следва да уточнят:

За кой период се отнасят отчетените през март 80 278 евро за охрана и по колко фактури са платени?

Цената по договора с „Егида–София“ включва ли ДДС и има ли анекси или допълнителни услуги?

Колко охранители и постове са осигурени във всеки обект?

Кой е изпълнителят за почистването на септичните ями, колко курса са извършени и на каква единична цена?

Какъв период покрива сметката от 22 906