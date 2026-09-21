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Ученици нападнаха контрольорка в автобус в Казанлък, въвеждат физическа охрана

Ученици нападнаха контрольорка в автобус в Казанлък, въвеждат физическа охрана
ТВ кадър

Жената разказва, че е била удряна, скубана и драскана, а след поредния случай на агресия транспортното дружество засилва мерките за сигурност

Физическа охрана вече ще следи за сигурността в електробусите от междуградския транспорт на Казанлък след пореден случай на агресия от страна на ученици. До мярката се стига, след като контрольорка е била обиждана и нападната по време на пътуване, съобщиха от транспортното дружество пред NOVA.

Инцидентът станал в силно препълнен автобус. По думите на контрольорката Добринка Мартинова един от учениците седнал върху батериите в задната част на превозното средство. Тя няколко пъти го помолила да се премести заради опасността, но той отказал.

След намесата на шофьора напрежението ескалирало. Служителите се свързали с ръководството и получили указание при необходимост да сигнализират на 112, но до обаждане не се стигнало.

"Започнаха да викат: "Къде е тази полиция? Страхливци". Имаше обидни думи към шофьора и мен. Удариха ме в гърба, оскубаха ме и ме издраха", разказа Мартинова пред NOVA.

Заради ситуацията автобусът бил спрян, а в конфликта се намесили и граждани.

От транспортното дружество посочват, че това не е първият случай на проблемно поведение от страна на ученици. По думите на ръководителя на "Автотранспорт" Бисер Беев част от тях отказват да валидират картите си или да покажат документ, удостоверяващ правото им на безплатно пътуване.

Проблеми има и със състоянието на автобусите след курсовете. Случвало се е превозни средства да бъдат връщани в базата за почистване заради оставени дъвки, бутилки и семки.

След последния инцидент е взето решение от 21 септември в електробусите да има физическа охрана, която да следи за реда и безопасността на пътниците и служителите.

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