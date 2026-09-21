Български организации са изпълнили 54 проекта на Европейската космическа агенция

194 български организации са се регистрирали по процедурите на Европейската космическа агенция (ЕКА), а са изпълнени 54 проекта за близо 10,6 млн. евро. Това съобщи заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова в Париж, където участва в 33-тото заседание на Комитета по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на ЕКА.

Йосифова представи пред Агенцията напредъка на България и предприетите действия и инициативи на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) за развитие на космическия сектор в България, се посочва в съобщение на официалната страница на МИДТ.

По думите на заместник-министър Йосифова най-важният резултат от изпълнението на тези проекти е натрупаният индустриален, научен и институционален потенциал.

„България продължава да укрепва международната си позиция в космическия сектор. Участието на министър-председателя Румен Радев и министър Иван Василев в Международната космическа среща на върха, както и срещата им с генералния директор на ЕКА д-р Йозеф Ашбахер, потвърдиха стратегическото значение, което страната ни отдава на космическите технологии и на задълбочаването на сътрудничеството ни с ЕКА“, каза в началото на заседанието Йосифова, цитирана от пресцентъра на МИДТ.

Според нея България може да се превърне във важна част от европейските вериги за създаване на стойност в космическия сектор чрез заемането на конкретни и конкурентоспособни позиции в рамките на тези вериги.

Тя подчерта пред европейската агенция и представители от различни държави успехи на български компании в сектора.