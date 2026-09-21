Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Близо 190 млн. евро са разплатени по шест инвестиции, които министерството на здравеопазването изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на представяне на отчет за реформите и инвестициите на ведомството по плана.

Тя посочи, че за четири месеца са извършени дейности, за които в предходни години не е имало необходимото придвижване.

По думите на Ивкова усилената ръководна и експертна работа е позволила да бъдат минимизирани рисковете пред инвестициите и да не бъдат загубени средства. Тя отбеляза, че в 50 лечебни заведения е доставена високотехнологична апаратура, включително за лечение на инсулти и за педиатрични грижи, изградени са 100 амбулатории в 37 общини и са създадени няколко информационни системи.

По инвестицията за националната мрежа за инсулти са разплатени малко над 72 млн. евро, като са сключени договори за доставки в 17 лечебни заведения.

„Проведени са обучения на персонала, създадена е мрежа от шест високотехнологични центъра за инсулт и 17 областни центъра“, заяви Ивкова.

По отношение на психиатричната помощ министърът посочи, че са разплатени малко над 11 млн. евро.

„Приключили са ремонтните дейности в 17 структури и има напредък в процеса по преструктурирането на психиатрична болница „Св. Иван Рилски““, каза тя.

„Оборудвани са общо 26 обекта, тоест около 2500 легла“, допълни здравният министър.

Ивкова отчете и напредъка по спешната медицинска помощ по въздуха. „Разплатени са 35 млн. евро и са доставени последните три медицински хеликоптера“, посочи тя.

Катя Ивкова беше категорична, че средствата по Плана за възстановяване и устойчивост няма да бъдат загубени.