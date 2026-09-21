България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

Меморандум между правителството на България и TUI за увеличаване на туристическия поток от Германия към България през 2027 г. ще бъде подписан в правителствената резиденция „Евксиноград“ във Варна на 24 септември от 15:00 ч., съобщават от министерството на туризма.

Събитието е с участието на министъра на туризма д-р Илин Димитров и представители на TUI.

Димитров съобщи в началото на септември за предстоящата среща на Борда на директорите на TUI.

Очаква се в града да пристигнат 150 мениджъри на компанията. Министърът коментира, че целта е да бъде даден рестарт на отношенията с най-големия туроператор в Европа и да се подпише договор за реклама на глобално ниво.