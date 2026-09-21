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Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ
Личен архив

Дарин Димитров заяви, че общината няма правомощия сама да определи частните имоти като незаконен приют, а местната администрация настоя компетентният орган да установи статута им и условията, при които се отглеждат животните

Месеци след първите сигнали и протестите на жители на търговищкото село Бистра казусът със 73 кучета, отглеждани в два частни имота, продължава да няма окончателно решение. Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров вече излезе с позиция, а от Общината настояват Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) да извърши проверка и да установи какъв е реалният статут на имотите.

ТАРАЛЕЖ следи случая от юли, когато жители на Бистра разказаха, че от години живеят с непрекъснат лай, неприятни миризми и притеснения за безопасността си заради големия брой кучета, събрани в частни имоти в селото.

През август местните отново сигнализираха, че проблемът продължава. Те предоставиха и свои измервания на шума през нощта, при които са отчетени пикове над 60 децибела.

Сега темата отново е на дневен ред, а според кмета на Търговище решението зависи от действията на различни институции.

Кметът: Хората в Бистра имат право на спокойствие

"Хората в Бистра имат право на спокойствие в собствените си домове. Чувам притесненията им във връзка с отглеждането на голям брой кучета в частни имоти в селото", заяви Дарин Димитров.

По думите му позицията на местната власт е ОДБХ да упражни контролните си правомощия и да установи статута на двата частни имота, в които се отглеждат общо 73 кучета.

По-голямата част от животните са регистрирани на името на юридическо лице с нестопанска цел. Именно това, заедно с броя на кучетата и начина, по който са настанени, според Общината поставя въпроса дали в частните имоти фактически не функционира нерегистриран приют или друг обект, който подлежи на регистрация.

От местната администрация подчертават, че определянето на този статут не е в правомощията на кмета.

"Като кмет не мога еднолично да обявя частен имот за незаконен приют, да отнема животни с установен собственик или да заместя контрола на ОДБХ", посочва Димитров.

Според него компетентната дирекция трябва да провери характера на извършваната дейност, произхода и собствеността на животните, условията, в които се отглеждат, както и спазването на ветеринарномедицинските изисквания.

Ако бъдат установени нарушения, ОДБХ следва да определи конкретни предписания и срокове и да приложи предвидените в закона мерки.

Проверки откриха несъответствия в данните за част от кучетата

По случая вече са извършвани проверки. Според актуална информация животните са с поставени микрочипове и ветеринарномедицински паспорти, но са били установени несъответствия между част от данните в паспортите и информацията в интегрираната система на БАБХ.

За кучетата се грижи сдружението с нестопанска цел "Лъки и приятели", което е заявило готовност да бъде намерен подходящ терен извън населеното място, където животните да бъдат преместени и обгрижвани.

На 9 септември областният управител на Търговище Илко Илиев е провел среща и в Министерството на земеделието и храните, на която са обсъждани възможностите за законосъобразно решение на случая и последващи съвместни действия.

Предложение част от кучетата да бъдат преместени в общинския приют

По време на обсъжданията е предложено част от клетките в общинския приют да бъдат предоставени за ползване на собственика на 73-те кучета.

Управителят на приюта Георги Грозданов обаче посочва, че при капацитет от 150 места в момента там са настанени над 100 кучета. Необходим е и свободен резерв за очакваното увеличение на сигналите за безстопанствени животни през есента.

От Общината предупреждават, че подобно решение поставя и допълнителни въпроси - кой ще поеме разходите, как ще бъде организиран трудът на служителите и кой ще носи отговорността за животните и ветеринарномедицинския им контрол. Общинският приют действително е регистриран като животновъден обект и официално е с капацитет от 150 кучета.

Димитров заявява и че е бил "потресен" от предложение кучета от десет клетки в приюта да бъдат изведени на улицата, за да се освободи място за част от животните от Бистра, както и от обсъждан вариант за прилагане на евтаназия.

Общината: Няма да бягаме от задълженията си

Община Търговище заявява, че ще продължи да изпълнява собствените си правомощия - да приема декларациите за притежаване на кучета, да поддържа общинския регистър, да събира дължимите такси и да извършва проверки по общинските наредби.

Местната власт се ангажира и да предостави на ОДБХ и останалите компетентни органи събраната до момента информация.

"Няма обаче да приема на Общината да бъдат вменявани правомощия, които законът е предоставил на други институции. Не искам този реален човешки проблем да се превръща и в средство за политическо противопоставяне или за демонстрация на активност", заявява кметът.

Той подчертава, че трябва едновременно да бъдат защитени спокойствието на жителите на Бистра и правото на животните да бъдат отглеждани при подходящи условия.

Засега окончателно решение за 73-те кучета няма. Очакването на местната власт е ОДБХ да установи статута на имотите и при наличие на нарушения да предприеме действията, предвидени в закона.

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