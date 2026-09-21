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БАБХ откри ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

БАБХ откри ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско
Снимка: БТА

Засегнати са 27 овце в животновъден обект в Тянево, въведени са 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила вторично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково. В обекта се отглеждат 27 овце.

Сигналът е подаден от стопанина след появата на клинични признаци на заболяването. По информация на БАБХ той е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково е реагирала незабавно и съвместно с местните власти е координирала прилагането на мерките за ограничаване на заболяването и предотвратяване на разпространението му.

Около огнището са определени 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона. В тях са въведени мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно европейското и националното законодателство. Собствениците на засегнатите животни подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в двете зони, се въвеждат ограничения, включително забрана за придвижване на овце и кози. Изключение се допуска за животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните трябва да се отглеждат при оборен режим. В животновъдните обекти ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система "ВетИС", както и официален ветеринарномедицински контрол.

Предвижда се и епизоотично проучване, което да проследи движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището.

За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания при придвижването и преработката му съгласно действащото законодателство.

От БАБХ подчертават, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората, но разпространението на заболяването може да доведе до значителни икономически щети.

Случаят в Тянево е второто съобщено от БАБХ огнище в района в началото на септември. По-рано агенцията установи друго вторично огнище в животновъден обект в същото село, в който се отглеждат 193 овце и 140 кози.

И тогава сигналът е бил подаден от стопанина след поява на клинични признаци, като той е оказал съдействие на ветеринарните власти.

 

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