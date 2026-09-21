Новини
Търси
Подкаст
Общество

Георги Вълчев: Лесотехническият университет може да се превърне в лидер в своите професионални направления

Георги Вълчев: Лесотехническият университет може да се превърне в лидер в своите професионални направления
Снимка: МОН

Министърът призова студентите да отделят достатъчно време за учене и да усетят "магията на академизма"

Когато един университет се премери много добре в своите силни страни, той може да върви уверено напред, да надгражда и да се превръща в лидер в своите професионални направления. Лесотехническият университет показа точно това през годините. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на новата академична година в Лесотехническия университет, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Той призова студентите да се радват на младостта си, да се веселят, да работят, но да не превръщат работата в основно занимание по време на следването, а да отделят достатъчно време за учене.

"В тези години полагайте основно труд в аудиториите, в залите, в лабораториите, в практиките, които ще водите. Надявам се в следващите години да усетите магията на академизма, да усетите как неусетно ще израснете като хора, като характери, като пълноценни граждани на това общество. Защото във вашите ръце ще се намира едно от най-големите национални богатства на България - гората", обърна се министър Вълчев към студентите.

По време на откриването на новата академична година ректорът доц. Христо Михайлов връчи студентските книжки на първокурсниците, приети с най-висок бал. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова поздрави студентите и преподавателите за началото на учебната година, като изтъкна, че икономиката все повече ще има нужда от кадри, които знаят как се управляват природните ресурси. Поздравителен адрес от името на президента Илияна Йотова прочете секретарят ѝ по култура, образование и връзки с българите зад граница Милена Димитрова.

На тържеството присъстваха и председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България Ангел Стойков, ректори на висши училища, представители на бизнеса, браншови организации и др.

Още по темата

Георги Вълчев: Образователната система работи на различни скорости, това е огромно неравенство

Георги Вълчев: Образователната система работи на различни скорости, това е огромно неравенство

Георги Вълчев към студентите в УАСГ: Откъсвайте погледите си от екраните и развивайте умовете си

Георги Вълчев към студентите в УАСГ: Откъсвайте погледите си от екраните и развивайте умовете си

Георги Вълчев след PISA 2026: Да получиш диплома без покритие, е много по-голяма вреда за останалите

Георги Вълчев след PISA 2026: Да получиш диплома без покритие, е много по-голяма вреда за останалите

Георги Вълчев: Няма заплаха за участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU

Георги Вълчев: Няма заплаха за участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU

Георги Вълчев: Някои промени в Закона за висшето образование са за облекчаване на административната тежест

Георги Вълчев: Някои промени в Закона за висшето образование са за облекчаване на административната тежест

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър

Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър

Двама следователи са кандидати за изборни членове на ВСС

Двама следователи са кандидати за изборни членове на ВСС

ВСС публикува документите на кандидатите за изборни членове от квотата на съдиите

ВСС публикува документите на кандидатите за изборни членове от квотата на съдиите

Водещи

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

  • Преди 5 часа
Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

  • Преди 5 часа
"Под прикритие" се завръща: билетите за премиерата в НДК вече са изчерпани

"Под прикритие" се завръща: билетите за премиерата в НДК вече са изчерпани

  • Преди 5 часа
Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

  • Преди 6 часа
Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от България на 21.09.2026 г.

Най-важното от България на 21.09.2026 г.

  • Преди 6 часа
Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

  • Преди 6 часа
Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

  • Преди 6 часа
Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

  • Преди 6 часа
САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

  • Преди 7 часа
"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

  • Преди 7 часа
Медведев обвини партията на Льо Пен в промяна на позицията към Русия

Медведев обвини партията на Льо Пен в промяна на позицията към Русия

  • Преди 7 часа
13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

  • Преди 7 часа
Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър

Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър