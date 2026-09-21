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УЕФА отказа да раздели Ирландия и Израел при бъдещи жребии

УЕФА отказа да раздели Ирландия и Израел при бъдещи жребии
АП/БТА

Европейската централа заяви, че подобни решения се вземат индивидуално и зависят основно от рисковете за сигурността между съответните държави

УЕФА отхвърли искането на Футболната асоциация на Република Ирландия двата национални отбора да бъдат разделяни при бъдещи жребии. От европейската централа обясниха, че решенията за избягване на определени съперници се вземат за всеки отделен случай и са свързани най-вече със съображения за сигурност.

Изпълнителният директор на ирландската федерация Дейвид Кърел заяви, че организацията е отправила запитване към УЕФА, след като Ирландия и Израел попаднаха в една група в Лигата на нациите. Двата отбора трябва да се срещнат на 27 септември и 4 октомври.

"Решенията за избягване на жребия между определени отбори се вземат, като се взимат предвид няколко фактора, особено обстоятелствата между двете държави, водещи до структурни рискове за сигурността", заявиха от УЕФА пред Ройтерс.

Според Кърел ирландската страна е получила отговор, че подобно разделяне не е приложимо, тъй като Република Ирландия и Израел не са били в пряк конфликт.

От Израелската футболна асоциация реагираха остро на изявленията, като дори поставиха под съмнение дали до УЕФА е било отправено официално искане.

"Въпросът трябва да бъде отправен към УЕФА: имало ли е официално запитване или искане по този въпрос, или това е просто поредното безсмислено изявление?", заяви Шломи Барзел от израелската федерация пред Ройтерс.

Предстоящите срещи между двата отбора предизвикаха сериозни спорове в Ирландия на фона на конфликта в Близкия изток. Ирландското домакинство на 4 октомври няма да се проведе в Дъблин, а на неутрален терен в Бачка Топола, Сърбия, при закрити врата. Първата среща на 27 септември ще се играе в Дебрецен, Унгария.

През миналата година членовете на ирландската федерация подкрепиха предложение ръководството да поиска от УЕФА отстраняването на Израел от европейските турнири, а през май част от ирландската футболна общественост се включи и в призиви за бойкот на мача.

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