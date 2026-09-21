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България с две престижни победи на Шахматната олимпиада

България с две престижни победи на Шахматната олимпиада
БТА

Женският ни тим спечели служебно с 4:0 срещу Израел, а мъжете надвиха силния състав на Украйна с 2,5:1,5

Националните отбори на България записаха две победи в шестия кръг на Шахматната олимпиада в Самарканд.

При жените съставът ни в състав Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева спечели служебно с 4:0 срещу Израел. Израелският отбор не се яви за срещата заради Йом Кипур, като молбата двубоят да бъде преместен за след залез слънце или за почивния ден не беше уважена от организаторите.

След този успех България вече има 10 мач-точки. Лидери при жените са Казахстан и Китай с по 12.

При мъжете националите ни постигнаха ценна победа с 2,5:1,5 срещу Украйна.

Герой за България стана Аркадий Найдич, който с черните фигури на първа дъска победи Игор Коваленко. Радослав Димитров се наложи над Роман Дехтяров, Момчил Петков завърши реми срещу Васил Иванчук, а Мартин Петров отстъпи пред Антон Коробов.

С успеха България също достигна 10 мач-точки в мъжкия турнир. Начело е домакинът Узбекистан с максималните 12, следван от Китай и Армения с по 11.

Утре е почивен ден на Шахматната олимпиада, а седмият кръг ще се проведе в сряда.

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