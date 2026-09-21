Новини
Търси
Подкаст
Свят

Русия нанесе масирана атака с дронове по Украйна, петима са ранени

Русия нанесе масирана атака с дронове по Украйна, петима са ранени
АР/БТА

При нощните удари по Запорожие са били засегнати жилищни сгради, университет и търговски център

Русия извърши масирана атака с дронове срещу украинския град Запорожие, ден след като Украйна насочи над 1000 безпилотни летателни апарата към руска територия, предаде Асошиейтед прес.

При нощните удари по Запорожие са били засегнати жилищни сгради, университет и търговски център. По информация на украинския президент Володимир Зеленски петима души са били ранени. По думите му руски атаки са извършени и срещу още девет района в Украйна.

„Русия не се отказва от ескалацията на военните действия и изпраща редица сигнали, че е готова да разшири войната“, заяви Зеленски. Той добави, че на започващите общи дебати на Общото събрание на ООН ще бъдат обсъдени възможностите за постигане на мир чрез съвместни усилия.

Според руското министерство на отбраната през нощта са били атакувани украински логистични центрове, складове и пристанища, както и други обекти с военно значение.

Руските удари последваха мащабна украинска атака срещу Русия в нощта срещу неделя. Москва съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 244 украински дрона над руски региони и над Черно море. Стотици безпилотни апарати са били насочени и към района на Москва.

Украинските военновъздушни сили от своя страна съобщиха, че са свалили или неутрализирали 148 руски дрона при нощната атака срещу Украйна.

Продължаващите въздушни удари се случват на фона на липсата на съществен напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Володимир Зеленски заяви, че очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН. Руският президент Владимир Путин не се очаква да присъства.

Междувременно въздушното пространство на Молдова също беше временно ограничено. Министерството на отбраната на страната съобщи, че системите за наблюдение са засекли „въздушен обект“, навлязъл в северната част на страната малко след полунощ.

През последните седмици в Молдова многократно са регистрирани нарушения на въздушното пространство и са откривани отломки от дронове. Заради използването на средства за радиоелектронна борба, които могат да отклоняват безпилотните апарати от първоначалния им курс, не е установено дали те са били руски или украински.

Подобни случаи са регистрирани и в Румъния. Според Асошиейтед прес през последните седмици се е увеличил броят на случаите, при които дронове навлизат във въздушното пространство на страната.

Още по темата

Тръмп: Русия е "загубила контрол" над дизеловата си индустрия заради войната

Тръмп: Русия е "загубила контрол" над дизеловата си индустрия заради войната

Зеленски се е договорил с Тръмп да се срещнат в Ню Йорк

Зеленски се е договорил с Тръмп да се срещнат в Ню Йорк

Зеленски и Никушор Дан обсъдиха съвместно производство на дронове и сигурността в Черно море

Зеленски и Никушор Дан обсъдиха съвместно производство на дронове и сигурността в Черно море

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

Водещи

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

  • Преди 5 часа
Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

  • Преди 5 часа
"Под прикритие" се завръща: билетите за премиерата в НДК вече са изчерпани

"Под прикритие" се завръща: билетите за премиерата в НДК вече са изчерпани

  • Преди 5 часа
Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

  • Преди 6 часа
Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от България на 21.09.2026 г.

Най-важното от България на 21.09.2026 г.

  • Преди 6 часа
Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

  • Преди 6 часа
Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

  • Преди 7 часа
Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

  • Преди 7 часа
САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

  • Преди 7 часа
"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

  • Преди 7 часа
Медведев обвини партията на Льо Пен в промяна на позицията към Русия

Медведев обвини партията на Льо Пен в промяна на позицията към Русия

  • Преди 7 часа
13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

  • Преди 7 часа
Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър

Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър