Русия нанесе масирана атака с дронове по Украйна, петима са ранени

Русия извърши масирана атака с дронове срещу украинския град Запорожие, ден след като Украйна насочи над 1000 безпилотни летателни апарата към руска територия, предаде Асошиейтед прес.

При нощните удари по Запорожие са били засегнати жилищни сгради, университет и търговски център. По информация на украинския президент Володимир Зеленски петима души са били ранени. По думите му руски атаки са извършени и срещу още девет района в Украйна.

„Русия не се отказва от ескалацията на военните действия и изпраща редица сигнали, че е готова да разшири войната“, заяви Зеленски. Той добави, че на започващите общи дебати на Общото събрание на ООН ще бъдат обсъдени възможностите за постигане на мир чрез съвместни усилия.

Според руското министерство на отбраната през нощта са били атакувани украински логистични центрове, складове и пристанища, както и други обекти с военно значение.

Руските удари последваха мащабна украинска атака срещу Русия в нощта срещу неделя. Москва съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 244 украински дрона над руски региони и над Черно море. Стотици безпилотни апарати са били насочени и към района на Москва.

Украинските военновъздушни сили от своя страна съобщиха, че са свалили или неутрализирали 148 руски дрона при нощната атака срещу Украйна.

Продължаващите въздушни удари се случват на фона на липсата на съществен напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Володимир Зеленски заяви, че очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН. Руският президент Владимир Путин не се очаква да присъства.

Междувременно въздушното пространство на Молдова също беше временно ограничено. Министерството на отбраната на страната съобщи, че системите за наблюдение са засекли „въздушен обект“, навлязъл в северната част на страната малко след полунощ.

През последните седмици в Молдова многократно са регистрирани нарушения на въздушното пространство и са откривани отломки от дронове. Заради използването на средства за радиоелектронна борба, които могат да отклоняват безпилотните апарати от първоначалния им курс, не е установено дали те са били руски или украински.

Подобни случаи са регистрирани и в Румъния. Според Асошиейтед прес през последните седмици се е увеличил броят на случаите, при които дронове навлизат във въздушното пространство на страната.