Тръмп: Русия е "загубила контрол" над дизеловата си индустрия заради войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия е загубила контрол над дизеловата си индустрия заради войната в Украйна. В публикация в социалните мрежи той посочи, че редица руски рафинерии са били атакувани и временно са спрели работа.

"Русия за съжаление е загубила контрол над своята дизелова индустрия заради войната си с Украйна. Голям брой от техните рафинерии за дизелово гориво бяха взривени и поне временно са извадени от експлоатация", написа Тръмп.

Изявлението му беше направено ден преди планираната среща с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Тръмп отново отправи призив за прекратяване на конфликта, като определи продължаващата война като безсмислена и безкрайна.

"Тази нелепа и безкрайна война в Украйна трябва да бъде прекратена", подчерта американският президент.