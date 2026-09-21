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Тръмп: Русия е "загубила контрол" над дизеловата си индустрия заради войната

Тръмп: Русия е "загубила контрол" над дизеловата си индустрия заради войната
Снимка: AP/БТА

Американският президент отново призова за прекратяване на войната в Украйна ден преди срещата си с Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия е загубила контрол над дизеловата си индустрия заради войната в Украйна. В публикация в социалните мрежи той посочи, че редица руски рафинерии са били атакувани и временно са спрели работа.

"Русия за съжаление е загубила контрол над своята дизелова индустрия заради войната си с Украйна. Голям брой от техните рафинерии за дизелово гориво бяха взривени и поне временно са извадени от експлоатация", написа Тръмп.

Изявлението му беше направено ден преди планираната среща с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Тръмп отново отправи призив за прекратяване на конфликта, като определи продължаващата война като безсмислена и безкрайна.

"Тази нелепа и безкрайна война в Украйна трябва да бъде прекратена", подчерта американският президент.

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