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САЩ и Китай ще обсъдят рисковете от изкуствения интелект

САЩ и Китай ще обсъдят рисковете от изкуствения интелект
АР/БТА

Срещата ще се проведе след около два месеца в китайския град Шънчжън

САЩ и Китай ще проведат нови разговори за рисковете, свързани с изкуствения интелект, и за създаването на протоколи за комуникация при инциденти с технологията, съобщи министърът на финансите на САЩ Скот Бесeнт, цитиран от Ройтерс.

Срещата ще се проведе след около два месеца в китайския град Шънчжън. По думите на Бесeнт САЩ и Китай са се договорили да създадат официален механизъм за диалог по въпросите на изкуствения интелект. Предвижда се и специална „гореща линия“ за комуникация при инциденти, свързани с безопасността на ИИ.

Бесeнт заяви пред Си Ен Би Си, че по време на разговорите си в неделя с китайския вицепремиер Хъ Лифън двете страни са обсъдили необходимостта от общо разбиране за основните рискове от развитието на технологията.

Сред потенциалните заплахи той посочи неконтролируеми автономни системи и възможността недържавни субекти да използват изкуствен интелект за кибератаки. Според него следващият етап от диалога трябва да бъде насочен към разработването на протоколи, по които двете страни да действат при подобни ситуации.

Американският финансов министър отново заяви, че разработчиците на ИИ системи трябва да носят отговорност за създадените от тях технологии. Той даде за пример автономни ИИ агенти, които могат да излязат извън контрол и да извършат хакерски атаки.

Бесeнт посочи като пример атаката срещу платформата за инструменти с отворен код Hugging Face през юли и заяви, че според него отговорност за случая носи ръководството на OpenAI.

По време на интервюто Бесeнт коментира и търговските отношения между САЩ и Китай. Той потвърди, че изтичащото на 10 ноември търговско примирие между двете държави е било обсъдено, но не уточни дали е постигнато споразумение за удължаването му.

По думите му стабилността в икономическите отношения между Вашингтон и Пекин остава важна и разговорите по търговските въпроси са били конструктивни.

Бесeнт съобщи също, че Китай оказва съдействие по отношение на американските санкции срещу Иран. Той заяви, че всички ирански авиокомпании ще бъдат спрени да извършват полети на 23 септември заради заплахата от вторични санкции срещу компании, предоставящи услуги на авиационния сектор.

По думите му китайските власти са „силно ангажирани“ в американските усилия за икономически натиск върху Иран.

Бесeнт обясни, че доставчиците на услуги ще бъдат изложени на санкции, ако обслужват ирански авиокомпании. Сред услугите, които той посочи, са зареждане с гориво, обслужване на кацанията и продажба на самолетни билети.

Американският финансов министър допълни, че Вашингтон води разговори с китайските финансови власти по прилагането на санкциите срещу Иран. Сред участниците в тези разговори е и управителят на Китайската народна банка Пан Гуншън.

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