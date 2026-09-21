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Ивайло Симеонов и проф. Косьо Стойчев влизат в президентската надпревара като независими кандидати

Ивайло Симеонов и проф. Косьо Стойчев влизат в президентската надпревара като независими кандидати

Инициативният комитет е внесъл в ЦИК документите за регистрация на кандидат-президентската двойка с подкрепата на 4211 подписа

Инициативният комитет, представляван от Теодор Тотев, е внесъл в Централната избирателна комисия документите за регистрация на Ивайло Симеонов като независим кандидат за президент и на проф. д-р Косьо Стойчев като независим кандидат за вицепрезидент на Република България. Кандидатурата на двамата за изборите на 25 октомври 2026 г. е подкрепена от 4211 подписа.

Ивайло Симеонов е политик, инженер, икономист и университетски преподавател. От 2015 г. той е кмет на община Елин Пелин, както и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. В рамките на управлението си е получил редица отличия в националния конкурс "Кмет на годината" в категории, свързани с инвестициите и работните места, демографската политика, инвитро програмите, работата с гражданите и градската среда.

Симеонов е завършил Техническия университет - София като инженер по комуникационна техника във Факултета по комуникационна техника и технологии. През 2012 г. защитава докторска дисертация в Стопанския факултет на университета на тема "Управление на развитието на човешкия потенциал в иновативните организации". Същата година придобива магистърска степен по икономика със специалност "Корпоративна сигурност" в Университета за национално и световно стопанство.

През 2021 г. Симеонов завършва магистратура по политически науки с професионална квалификация "Международни отношения" в Нов български университет. Той е създател и първи председател на Националното представителство на студентските съвети, учредено съгласно Закона за висшето образование.

Кандидатът за вицепрезидент проф. д-р Косьо Стойчев е преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е дългогодишен ръководител на Катедрата по регионална и политическа география и специалист по икономическа и социална география, регионално развитие и геоикономика. Автор е на монографии и научни публикации, посветени на световната икономика, регионалната трансформация и развитието на България.

Проф. Стойчев е председател на Българската асоциация за регионални изследвания - българската секция на Европейската асоциация за регионална наука (ERSA). През 2026 г. той ръководи организационния комитет на 65-ия конгрес на ERSA в София.

Академичната му работа е съчетана с дългогодишен практически опит в разработването на стратегии и проекти за развитието на българските общини и региони, международното сътрудничество и икономическата трансформация. Стойчев е ръководил над 20 научни и приложни проекта, свързани с трансформацията на въглищните региони в България, инвестициите, създаването на нови работни места и други обществени теми.

Значителна част от работата му е насочена към регионите с по-ниска степен на развитие, сред които Северозападна България, Странджа и граничните територии. Сред темите в професионалната му дейност са и трансграничните проблеми, включително съхраняването на българската идентичност и език сред сънародниците ни зад граница.

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