Георги Йомов се завърна във футбола след четиригодишно наказание

Георги Йомов се завърна във футбола след дълго отсъствие. Крилото попадна в групата на ЦСКА II за гостуването на Добруджа в мач от десетия кръг на Втора лига.

Йомов изтърпяваше четиригодишно наказание за употреба на забраненото вещество дехидрохлорметилтестостерон. Санкцията беше свързана с мач на ЦСКА от Лига Европа, изигран на 25 август 2022 година.

Срещата в Добрич може да се окаже първата, в която футболистът да запише игрови минути след края на наказанието.

Двубоят между Добруджа и ЦСКА II на стадион "Дружба" започва в 19:00 часа.