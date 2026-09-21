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Снимка от Прага разпали слухове: Деси и Илиян от "Hell's Kitchen" очакват ли дете?

Снимка от Прага разпали слухове: Деси и Илиян от "Hell's Kitchen" очакват ли дете?
Nova

Шеговит кадър с Десислава Трифонова предизвика предположения за бременност, а последвалото му изтриване засили любопитството на феновете

Десислава Трифонова и Илиян Събков от "Hell's Kitchen" отново привлякоха вниманието в социалните мрежи, след като снимка от романтичното им пътуване до Прага породи предположения, че двойката може да очаква дете. Официално потвърждение за бременност обаче няма.

Двамата споделиха поредица от моменти от почивката си в чешката столица - разходки из Прага, местна храна и време заедно далеч от телевизионните камери. Един от кадрите обаче се оказа значително по-коментиран от останалите.

На снимката Десислава показва корема си и шеговито го сравнява с този на Илиян. Закачката бързо беше разчетена от част от последователите им като възможен намек за бременност.

Любопитството се засили, след като въпросният кадър впоследствие беше премахнат от публикацията. Това породи допълнителни предположения защо двойката е решила да го изтрие.

Към момента обаче нито Десислава, нито Илиян са обявявали, че очакват дете. Затова коментарите за евентуална бременност остават единствено спекулации, породени от снимката и реакциите около нея.

Десислава и Илиян се сближиха по време на участието си в "Hell's Kitchen", а отношенията им продължиха и след края на кулинарното риалити. Оттогава двамата периодично споделят общи моменти в социалните мрежи.

Десислава вече е майка на две деца от предишни връзки, което допълнително засили интереса на последователите ѝ към появилите се слухове за евентуално ново попълнение в семейството.

Засега загадката около изтритата снимка остава. Дали става дума за намек или просто за шега от ваканцията им, могат да потвърдят единствено Десислава и Илиян.

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