"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" няма да подкрепи предложението за поредно увеличение на минималните и максималните тарифи за таксиметровите превози в София, съобщиха от партията.

Зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев предлага от 2027 г. минималната дневна тарифа да се повиши от 0,73 на 0,77 евро на километър, а нощната - от 0,84 на 0,89 евро на километър. Предвижда се увеличение и на максималните тарифи - съответно до 1,31 и 1,60 евро на километър.

От "Спаси София" заявяват, че Общинският съвет не трябва ежегодно да гарантира повишаване на цените на частна услуга, без срещу това да има гаранции за по-високо качество.

"Абсурдно е таксиметровият бранш всяка година да прехвърля политическата отговорност за поскъпването на услугата си на Общинския съвет", заяви общинският съветник от "Спаси София" Христо Копаранов.

Той посочи, че докато останалите бизнеси трябва да защитават и аргументират ценовите си увеличения, таксиметровите компании разполагат с възможността да обвързват поскъпването с решение на местната власт.

Според партията вместо таксиметровите компании да се конкурират основно чрез цена и качество, голяма част от тях определят тарифите си близо до минималния праг, гласуван от СОС. От "Спаси София" смятат, че така минималната тарифа на практика се превръща от предпазна регулация в механизъм за фиксиране на цените на целия пазар.

Гергин Борисов, общински съветник от "Спаси София" и член на транспортната комисия в СОС, определи модела като несъвместим със свободната конкуренция.

"Нека най-накрая решим какво представлява този сектор: ако е на свободния пазар - нека бъде на свободния пазар. Ако таксиметровият бранш не беше галеник на всеки, който претендира за власт, можехме да определим минимална тарифа от 1 стотинка и максимална от 1,70 евро и компаниите да се конкурират свободно за клиентите си. Сега едни искат и в буслентите да ги вкарат, други мълчаливо ще им вдигнат цените. Всяка година гледаме един и същ спектакъл - браншът иска увеличение, политиците му го гласуват и столичани плащат. Това не прилича на свободна конкуренция, а на картелиране с активното участие на Общинския съвет", заяви Борисов.

Копаранов допълни, че според партията административното определяне на минимална цена противоречи на принципите на свободната стопанска инициатива и конкуренцията.

"Административната забрана за предоставяне на услуга под определена цена, при това постоянно повишаваща се, влиза в пряко противоречие с принципите на свободната стопанска инициатива, ефективната конкуренция и защитата на потребителите", допълни Копаранов.

"Спаси София" поставя под въпрос и ролята на Общинския съвет в определянето на цените, като настоява, че при частен сектор местната власт не трябва да гарантира ежегодно увеличение на приходите.

Копаранов посочи, че при поскъпване на горивата, повишаване на минималната заплата или инфлация таксиметровият бранш настоява за ново увеличение на тарифите.

"Когато горивата поскъпнат, искат увеличение. Когато минималната заплата се повиши, искат увеличение. Когато има инфлация, искат увеличение. Но не правят увеличението сами, каквато възможност имат, а искат Общинският съвет да им вдигне цените. Ролята ни не е да гарантираме приходите на частни оператори, а да защитаваме обществения интерес", коментира той.

"Спаси София" не е подкрепила и предходното увеличение на таксиметровите тарифи и методологията за автоматичното им индексиране през 2025 г. Партията заявява, че ще гласува против и новото предложение за увеличение на цените през 2027 г.