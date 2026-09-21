Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус излезе с остра позиция срещу част от собствените си привърженици, които нарушиха минутата мълчание в памет на легендата на Интер и италианския футбол Сандро Мацола.

Минута мълчание беше спазена преди всички мачове от Серия А през уикенда, след като Мацола почина в петък на 83-годишна възраст.

Преди двубоя между Ювентус и Аталанта в Торино част от феновете на домакините обърнаха гръб на терена и започнаха да скандират песни за легенди на "бианконерите". Реакцията им беше посрещната с аплодисменти от други привърженици на стадиона, включително и от гостуващия сектор.

От Ювентус категорично осъдиха поведението.

"Никакво съперничество не може да оправдае липсата на уважение по време на минута мълчание", се казва в изявлението на клуба.

"Почитането на паметта на онези, за които се говори, и събирането заедно в памет на тези, които са си отишли, е споделена отговорност, която надхвърля принадлежността и цветовете", добавиха от Ювентус.

Случаят може да доведе и до санкции за клуба. Сред обсъжданите варианти са глоба или затваряне на Curva Sud за един мач.

Очаква се италианската футболна федерация да вземе решение по случая през тази седмица.