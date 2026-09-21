Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията
Снимка: NOVA

Автомобилният състезател настоява за строг строителен контрол и изясняване на проблемите с мантинелите, асфалта и маркировката

Състоянието на българската пътна инфраструктура продължава да е сериозен проблем, а реална промяна може да има само при наличие на отговорност за нарушенията при изграждането на пътищата. Това заяви автомобилният състезател и бивш министър на спорта Димитър Илиев в ефира на "Пресечна точка".

По думите му разликата между българските пътища и инфраструктурата в други европейски държави е очевидна.

"Всички сме на пътищата и виждаме огромните дефицити. Ако отидем в Словения и покараме малко, разликата в сравнение с България е очевадна", заяви Илиев.

Според него проблемите с пътната инфраструктура все по-често излизат наяве, като при установени нарушения процесът трябва да стига до крайна отговорност.

"Искам процесът да се докара докрай. Когато има обвинение, че хора са присвоявали пари, тогава да има и затворени хора в затвора заради техните нарушени я", каза той.

Илиев подчерта, че очаква да има възмездие за нарушенията, свързани с пътната инфраструктура.

Автомобилният състезател коментира и състоянието на обезопасителните системи по пътищата. По думите му всяка система за задържане на автомобил има определен капацитет, но в България има сериозни проблеми с мантинелите.

"У нас личи, че превозни средства минават през мантинелите като солети. Със сигурност има причина за това", каза Илиев.

Той разказа, че е разговарял с експерт от Дания, който му е обяснил, че при удар на автомобил в метална мантинела там тя не се разкъсва по начина, по който се случва у нас.

"Нашите мантинели са компрометирани и са като декор за филм", заяви Илиев.

Той изрази надежда да бъде установено кой е допуснал използването на подобни системи и да бъде разкрита цялата евентуална схема.

Според Илиев проблемът с пътната безопасност не се изчерпва с мантинелите. Той посочи като важни фактори още дебелината на асфалта, сцеплението, пътната маркировка и пътните знаци.

Илиев коментира и идеята бъдещи магистрали да бъдат отдавани на концесия. По думите му към момента няма достатъчно яснота по какви критерии ще се определят концесиите и защо стратегически инфраструктурни обекти трябва да бъдат предоставяни по този начин.

Той постави въпроси и за това кои компании ще извършват концесиите и как ще се формират разходите за гражданите.

"Защо българските граждани ще трябва да плащаме, за да си ползваме пътищата? Какви ще бъдат фирмите, които ще извършват тези концесии – дали са български, дали са европейски? Нищо още не знаем", заяви Илиев.

Той настоя при реализацията на подобни проекти да има строг строителен надзор.

Според Илиев пътната безопасност се определя от три основни компонента – път, човек и автомобил.

"В новите реформи не е направен анализ кои дефицити ще бъдат подобрени в тази посока. Единственото, което става ясно, е, че глобите ще стигат по-бързо до хората, но не се говори достатъчно за пътна безопасност", коментира той.

В края на разговора Илиев коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че е част от инициативния комитет, който подкрепя кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент.

Илиев обясни, че е решил да се включи в инициативата, тъй като според него Гюров е човек, който сам е изградил професионалния си път.

"Андрей Гюров е почтен обикновен човек, който тръгна сам и успя да се докаже като лидер, когато беше служебен премиер", заяви Илиев.

Той подчерта, че президентският вот е мажоритарен и избирателите гласуват за конкретни личности, а не за партии.

Още по темата

Димитър Илиев: Всички знаем състоянието на пътищата, но решението как караме е наше

Димитър Илиев: Всички знаем състоянието на пътищата, но решението как караме е наше

Димитър Илиев: Шест месеца играех на инжекции, затова казах край

Димитър Илиев: Шест месеца играех на инжекции, затова казах край

Автомобилният състезател Димитър Илиев: Нарушението при катастрофата на "Челопешко шосе" е огромно

Автомобилният състезател Димитър Илиев: Нарушението при катастрофата на "Челопешко шосе" е огромно

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

Александър Стоянов пред ТАРАЛЕЖ: Независимостта е последният етап от освобождението на България

Александър Стоянов пред ТАРАЛЕЖ: Независимостта е последният етап от освобождението на България

Светослав Бенчев: Поскъпването на горивата не е намалило потреблението

Светослав Бенчев: Поскъпването на горивата не е намалило потреблението

Диян Стаматов: Един учебник няма да реши проблемите на образованието

Диян Стаматов: Един учебник няма да реши проблемите на образованието

Автомобилните гиганти на Германия изригнаха срещу политиката на Мерц

Автомобилните гиганти на Германия изригнаха срещу политиката на Мерц

Водещи

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

  • Преди 5 часа
Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

  • Преди 5 часа
"Под прикритие" се завръща: билетите за премиерата в НДК вече са изчерпани

"Под прикритие" се завръща: билетите за премиерата в НДК вече са изчерпани

  • Преди 5 часа
Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

  • Преди 6 часа
Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от България на 21.09.2026 г.

Най-важното от България на 21.09.2026 г.

  • Преди 6 часа
Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

  • Преди 6 часа
Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

  • Преди 6 часа
Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

  • Преди 6 часа
САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

  • Преди 7 часа
"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

  • Преди 7 часа
Медведев обвини партията на Льо Пен в промяна на позицията към Русия

Медведев обвини партията на Льо Пен в промяна на позицията към Русия

  • Преди 7 часа
13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

  • Преди 7 часа
Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър

Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър