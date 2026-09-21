Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

Състоянието на българската пътна инфраструктура продължава да е сериозен проблем, а реална промяна може да има само при наличие на отговорност за нарушенията при изграждането на пътищата. Това заяви автомобилният състезател и бивш министър на спорта Димитър Илиев в ефира на "Пресечна точка".

По думите му разликата между българските пътища и инфраструктурата в други европейски държави е очевидна.

"Всички сме на пътищата и виждаме огромните дефицити. Ако отидем в Словения и покараме малко, разликата в сравнение с България е очевадна", заяви Илиев.

Според него проблемите с пътната инфраструктура все по-често излизат наяве, като при установени нарушения процесът трябва да стига до крайна отговорност.

"Искам процесът да се докара докрай. Когато има обвинение, че хора са присвоявали пари, тогава да има и затворени хора в затвора заради техните нарушени я", каза той.

Илиев подчерта, че очаква да има възмездие за нарушенията, свързани с пътната инфраструктура.

Автомобилният състезател коментира и състоянието на обезопасителните системи по пътищата. По думите му всяка система за задържане на автомобил има определен капацитет, но в България има сериозни проблеми с мантинелите.

"У нас личи, че превозни средства минават през мантинелите като солети. Със сигурност има причина за това", каза Илиев.

Той разказа, че е разговарял с експерт от Дания, който му е обяснил, че при удар на автомобил в метална мантинела там тя не се разкъсва по начина, по който се случва у нас.

"Нашите мантинели са компрометирани и са като декор за филм", заяви Илиев.

Той изрази надежда да бъде установено кой е допуснал използването на подобни системи и да бъде разкрита цялата евентуална схема.

Според Илиев проблемът с пътната безопасност не се изчерпва с мантинелите. Той посочи като важни фактори още дебелината на асфалта, сцеплението, пътната маркировка и пътните знаци.

Илиев коментира и идеята бъдещи магистрали да бъдат отдавани на концесия. По думите му към момента няма достатъчно яснота по какви критерии ще се определят концесиите и защо стратегически инфраструктурни обекти трябва да бъдат предоставяни по този начин.

Той постави въпроси и за това кои компании ще извършват концесиите и как ще се формират разходите за гражданите.

"Защо българските граждани ще трябва да плащаме, за да си ползваме пътищата? Какви ще бъдат фирмите, които ще извършват тези концесии – дали са български, дали са европейски? Нищо още не знаем", заяви Илиев.

Той настоя при реализацията на подобни проекти да има строг строителен надзор.

Според Илиев пътната безопасност се определя от три основни компонента – път, човек и автомобил.

"В новите реформи не е направен анализ кои дефицити ще бъдат подобрени в тази посока. Единственото, което става ясно, е, че глобите ще стигат по-бързо до хората, но не се говори достатъчно за пътна безопасност", коментира той.

В края на разговора Илиев коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че е част от инициативния комитет, който подкрепя кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент.

Илиев обясни, че е решил да се включи в инициативата, тъй като според него Гюров е човек, който сам е изградил професионалния си път.

"Андрей Гюров е почтен обикновен човек, който тръгна сам и успя да се докаже като лидер, когато беше служебен премиер", заяви Илиев.

Той подчерта, че президентският вот е мажоритарен и избирателите гласуват за конкретни личности, а не за партии.